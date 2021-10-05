الثلاثاء ٠٥ أكتوبر ٢٠٢١
٠٦:٢٢ GMT
فارسی
البث المباشر

اية الله قاسم: افتتاح سفارة الاحتلال في البحرين عار وجناية للحكام

اية الله قاسم: افتتاح سفارة الاحتلال في البحرين عار وجناية للحكام
الثلاثاء ٠٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:٥٣ بتوقيت غرينتش

استنكر عالم الدين البحريني البارز آية الله الشيخ عيسى قاسم افتتاح سفارة كيان الاحتلال الاسرائيلي في المنامة.

العالم- البحرين

وقال آية الله قاسم في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر «ماذا سيُسجل افتتاح سفارة الاحتلال، وزيارة لابيد للبحرين -وترحيب الحكومة به- في التاريخ من عارٍ وجنايةٍ للحكم على الإسلام والأمة والشعب؟!».

وتساءل حول مقدار الشقة التي ستحصل بين نظام آل خليفة وكل أولئك؟ مضيفًا «ما أبعد التطبيع من فاصلٍ أقدمت عليه الحكومة».

يذكر أن وزير خارجية الكيان الاسرائيلي قد وصل إلى المنامة، يوم الخميس 30 سبتمبر/ أيلول 2021، في زيارة رسمية لافتتاح سفارة الكيان، حيث لقي ترحيبًا حاشدًا من آل خليفة وفي مقدمتهم حمد بن عيسى وابنه سلمان.

بينما يواصل شعب البحرين التعبير عن رفضه هذه الزيارة، وذلك امتدادًا لرفضه كل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني، حيث لا يزال الحراك الشعبي يعم غالبية المناطق من تظاهرات ووقفات ودوس للعلم الصهيوني، إضافة إلى حملات التغريد على مواقع التواصل الاجتماعي رفضًا لهذا التطبيع.

روابط ذات صلة

آية الله قاسم:التطبيع الخياني مع العدو الصهيوني حرب على الشعب البحریني

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الحلبوسي يبحث مع السفير الكويتي تطورات العملية الانتخابية

السورية للاتصالات تكشف سبب ضعف جودة الانترنت

دعوات لمسيرات ووقفات دعماً للأسرى غداً في الخليل

ارتفاع منسوب التصعيد في ادلب يعيد احتمالات اقتراب الحسم

بوريل: قناعة امريكية جديدة ونهج أوروبي جديد تجاه الصين

شاهد..ماهي أهم التحديات التي ستواجه حكومة نجلاء بودن