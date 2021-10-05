اية الله قاسم: افتتاح سفارة الاحتلال في البحرين عار وجناية للحكام

العالم- البحرين

وقال آية الله قاسم في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر «ماذا سيُسجل افتتاح سفارة الاحتلال، وزيارة لابيد للبحرين -وترحيب الحكومة به- في التاريخ من عارٍ وجنايةٍ للحكم على الإسلام والأمة والشعب؟!».

وتساءل حول مقدار الشقة التي ستحصل بين نظام آل خليفة وكل أولئك؟ مضيفًا «ما أبعد التطبيع من فاصلٍ أقدمت عليه الحكومة».

يذكر أن وزير خارجية الكيان الاسرائيلي قد وصل إلى المنامة، يوم الخميس 30 سبتمبر/ أيلول 2021، في زيارة رسمية لافتتاح سفارة الكيان، حيث لقي ترحيبًا حاشدًا من آل خليفة وفي مقدمتهم حمد بن عيسى وابنه سلمان.

بينما يواصل شعب البحرين التعبير عن رفضه هذه الزيارة، وذلك امتدادًا لرفضه كل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني، حيث لا يزال الحراك الشعبي يعم غالبية المناطق من تظاهرات ووقفات ودوس للعلم الصهيوني، إضافة إلى حملات التغريد على مواقع التواصل الاجتماعي رفضًا لهذا التطبيع.