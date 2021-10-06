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اليمن.. انفجار يخرج كهرباء عدن عن الخدمة

اليمن.. انفجار يخرج كهرباء عدن عن الخدمة
الأربعاء ٠٦ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٢:٥٦ بتوقيت غرينتش

شهدت عدن، ابرز معاقل الانتقالي، المدعوم إماراتيا، الاربعاء، انقطاع كلي للتيار الكهربائي بالتزامن مع وجود المبعوث الدولي لليمن هانس جرودنبرغ.

العالم اليمن

وافادت مؤسسة الكهرباء في بيان لها بان انفجار لاحد المفاتيح تسبب بخروج المنظومة عن الخدمة، غير أن هذا المبرر جوبه بانتقادات ناشطين على مواقع التواصل وصفوه بـ"السخيف نظرا لوجود مفاتيح خاصة ومحطات تحويل على مستوى الاحياء والمديريات.

وتجددت ، مساء اليوم ، الاحتجاجات المنددة بتردي الأوضاع المعيشية وأزمة الوقود التي تشهدها عدن.

وقطع المحتجون الشارع الرئيسي في مديرية المنصورة شمالي عدن بالإطارات التالفة بعد اشعال النار فيها .

ومن شأن تجدد الاحتجاجات وضع الانتقالي في مأزق أمام المبعوث الأممي هانز جرودنبرغ الذي يزور عدن، واظهاره فاشلا في ادارة المدينة خاصة بعد الاقتتال بين فصائله الذي أسفر عن سقوط 70 قتيلاً وجريحاً بينهم مدنيون .

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اليمن.. انفجار يخرج كهرباء عدن عن الخدمة