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وزير الدفاع الايراني: لن ندخر جهدا لتجهيز القوات المسلحة وإسنادها

وزير الدفاع الايراني: لن ندخر جهدا لتجهيز القوات المسلحة وإسنادها
الأربعاء ٠٦ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٣:٣٨ بتوقيت غرينتش

قال وزير الدفاع الايراني، يوم الاربعاء، ان وزارته لن تدخر جهدا لتجهيز القوات المسلحة وإسنادها باعتبارها تشكل ذراعا لقوة الجمهورية الاسلامية الايرانية.

العالم- ایران

ولدى استقباله في لقاءين منفصلين، كلا من قائد القوة الجوية وقائد القوة البحرية التابعتين للجيش الايراني، قال العميد محمد رضا آشتياني: ان القوتين الجوية والبحرية التابعتين لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية، وبهمة متخصصي الصناعات الدفاعية وجهودهم، اصبحتا في وضع من حيث المعدات والتجهيزات والجاهزية الدفاعية.

وأضاف العميد آشتياني: لن ندخر جهدا لتجهيز القوات المسلحة وإسنادها باعتبارها ذراع قوة الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وأردف: ان وزارة الدفاع تمكنت ومن خلال تقديم العون القيم للخبراء في القوتين الجوية والبحرية للجيش، من تلية الاحتياجات الحياتية والاستراتيجية لهاتين القوتين دون الاعتماد على الخارج.

وخلال هذين اللقاءين، أكد العميد طيار حميد واحدي قائد القوة الجوية والادميرال شهرام ايراني قائد القوة البحرية، ضرورة تطوير التعاون والتعامل مع الصناعات الدفاعية وتشريك الجهود للمضي قدما في تحقيق الاهداف العامة والاستراتيجية لسلاحي الجو والبر بالجيش الايراني.

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