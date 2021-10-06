شاهد.. قائد عسكري ايراني يرد على تهديدات الكيان الصهيوني ضد ايران

العالم - خاص العالم

وأكد العميد رحيم زادة خلال مشاركته في برنامج من طهران على شاشة قناة العالم الإخبارية على أنه بحول الله وقوّته لن یستطیع الكيان الصهيوني أبداً تنفيذ تهديداته فنحن نقوم بتدریباتنا ومناوراتنا ونرفع من مستوی جهوزیتنا یوم بعد یوم.

وتابع العميد رحيم زادة:"لأنّنا في الحقیقة دعاة سلام في المنطقة ونسعی إلیه، ولأنّنا نسعی إلی السلام فأنّنا جاهزون للقتال أیضاً، نحن جاهزون للدفاع لأنّنا نعمل وعملنا علی ایجاد الردع، وأعداؤنا، بما فیهم الکیان الصهیوني، یعلمون أنّنا لسنا راضین عن وضعنا، ونحن نتقدّم یوم بعد یوم بحول الله وقوّته وبحسب الآیة الشریفة "واعدّوا لهم ما استطعتم من قوّة" ونعدّ أنفسنا ولا نتردّد أبداً ولن نصغي إلی هذه الشعارات الجوفاء".

وصرح العميد رحيم زادة:"ماسبق ذکره هو مجرّد ثرثرة وإشاعات ، ونحن لا شأن لنا بهذه الثرثرة ولن نحسب لها أيّ حساب، ولکن علی أیّة حال فالعدو هو عدو وقد أعددنا أنفسنا، وکما ذکرتُ لکم في بدایة اللقاء أنّنا نقوم بإعداد أنفسنا وأفرادنا بما یتناسب مع التهدیدات الموجّهة لنا من حیث توفیر الأجهزة والمعدّات والقوی البشریة والمناورات المتعدّدة، لهذا أقول أنّ هذه الشعارات الجوفاء والثرثرة لا تأثیر لها علینا".

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