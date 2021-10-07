الخميس ٠٧ أكتوبر ٢٠٢١
٠٤:٣٥ GMT
فارسی
البث المباشر

عبوات وقنابر هاون تعثر عليها 'الاتحادية' خلال عمليات امنية في كركوك

عبوات وقنابر هاون تعثر عليها 'الاتحادية' خلال عمليات امنية في كركوك
الخميس ٠٧ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٠٩ بتوقيت غرينتش

اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية،اليوم الخميس، عن العثور على عبوات ناسفة وقنابر هاون خلال عمليات أمنية ضمن قاطع عمليات كركوك.

العالم - العراق

وحسب موقع "السومرية نيوز"، فقد لت القيادة في بيان، ان "قطعاتها تواصل عملياتها الأمنية المستمرة لتطهير قواطع المسؤولية من مخلفات العصابات الإرهابية المهزومة ، حيث نفذت قوة من اللواء الآلي الثالث الفرقة الآلية شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفرزة من شعبة استخبارات الفوج الثالث للواء ومفرزة من هندسة ميدان الفرقة ، عملية تفتيش وتطهير قرية "داود العلوكة" في ناحية الرياض بمحافظة كركوك ، أسفرت عن العثور على 13 عبوات ناسفة محلية الصنع ، 13 مساطر تفجير ، 13 قداحة تفجير".

واضافت انه "في ذات السياق نفّذت قوة من اللواء الحادي عشر الفرقة الثالثة شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ومفرزة من الطائرات المسيرة ، عملية تفتيش وتطهير قرية "عبد الطلب" التابعة لقضاء الحويجة في محافظة كركوك ، أسفرت العملية عن العثور على 4 قنابر هاون عيار 60 ملم ".

واشارت القيادة الى انه "تم إتلافها من قبل مفارز الجهد الهندسي للواء".

روابط ذات صلة

العراق: إصابة منتسبين بالشرطة بتعرض إرهابي في كركوك

قوة أمنية عراقية تصد تعرضاً نفذه "داعش" في كركوك

العراق.. مقتل 8 إرهابيين في محافظة كركوك

العامري: لن نتخلى عن كركوك والمرجعية رسمت خارطة واضحة للانتخابات

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تشاهدون هذه الليلة من برنامج بانوراما.. حلّ البرلمان العراقي.. والاستعداد للانتخابات المبكرة

شاهد.. مدى أهمية زيارة عبداللهيان إلى لبنان

مدير المسجد الأقصى يعتبر الوضع خطير و'اسرائيل' تتحمل نتائج قراراتها

عبداللهيان: لا خيار أمام الأميركيين سوى الانسحاب من المنطقة

اليمن: انفجار عنيف يهز مأرب

هنية: تحرير الأسرى أمانة في أعناق قيادة الحركة وعلى رأس أولوياتها