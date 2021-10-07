عبوات وقنابر هاون تعثر عليها 'الاتحادية' خلال عمليات امنية في كركوك

العالم - العراق

وحسب موقع "السومرية نيوز"، فقد لت القيادة في بيان، ان "قطعاتها تواصل عملياتها الأمنية المستمرة لتطهير قواطع المسؤولية من مخلفات العصابات الإرهابية المهزومة ، حيث نفذت قوة من اللواء الآلي الثالث الفرقة الآلية شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفرزة من شعبة استخبارات الفوج الثالث للواء ومفرزة من هندسة ميدان الفرقة ، عملية تفتيش وتطهير قرية "داود العلوكة" في ناحية الرياض بمحافظة كركوك ، أسفرت عن العثور على 13 عبوات ناسفة محلية الصنع ، 13 مساطر تفجير ، 13 قداحة تفجير".



واضافت انه "في ذات السياق نفّذت قوة من اللواء الحادي عشر الفرقة الثالثة شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ومفرزة من الطائرات المسيرة ، عملية تفتيش وتطهير قرية "عبد الطلب" التابعة لقضاء الحويجة في محافظة كركوك ، أسفرت العملية عن العثور على 4 قنابر هاون عيار 60 ملم ".



واشارت القيادة الى انه "تم إتلافها من قبل مفارز الجهد الهندسي للواء".