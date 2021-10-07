شاهد.. مخطط إسرائيلي لمهاجمة منشآت ايران النووية من هذه البوابة!

وبات الجميع يعرف مجريات الأحداث بشكل عام تقريبًا، فأذربيجان تطالب بتحصيل رسوم على مرور الشاحنات الإيرانية المتوجهة إلى أرمينيا وقامت مؤخرًا باعتقال سائقين إيرانيين، لكن إيران توصلت وبناء على أدلة ومؤشرات إلى إستنتاجِ حدوث أمور أخرى خلف الكواليس في هذه المنطقة.

ترى هل يجب إعادة النظر في المعادلات الجيوسياسية للمنطقة؟

وهل شهدت منطقة جنوب القوقاز تغييرات جذرية؟

وفي حين أن إيران هي إحدى أطراف هذه المجريات ترى كيف ستؤول تطورات الأمور مستقبلاً؟

برنامج من إيران سيجيب عن هذه الاسئلة...

البدايةُ مع صحيفةِ لوموند الفرنسيةِ التي تناوَلَت في مقالٍ أسبابَ الأزمةِ الراهنةِ بين إيرانَ وأذربيجان وركَّزَت على موضوعِ العلاقاتِ العسكريةِ بين جمهوريةِ أذربيجان والكيانِ الصهيوني.

صحيفةُ لوموند أشارت إلى أنَّ باكو تُعَدُّ أحدَ العملاءِ الرئيسيينَ للأسلحةِ الإسرائيلية.

ونَقَلَت الصحيفةُ عن أستاذٍ في جامعةِ باكو قولَه، إنه منذُ خمسةَ عَشَرَ عاما على الأقل تقومُ "إسرائيلُ" بتزويدِ أذربيجانَ بالأسلحةِ والمستشارينَ العسكريين الذين يُساعدونَها في مجالِ الاستخباراتِ بالاضافةِ إلى تدريبِ قواتِها.

ونَنتَقِلُ إلى صحيفةِ جيروزالم بوست التي ذَكَرت في مقالٍ أنَّ طهرانَ تُريدُ إرسالَ رسالةٍ إلى باكو مُفادُها بأنَّنا على علمٍ تامٍّ بما تَفعلونَه.

وقد فَعَلَت إيرانُ ذلك من قبلُ أيضاً. هذه الصحيفةُ الصهيونيةُ أضافت أنَّ "إسرائيلَ" تَربِطُها علاقاتٌ وثيقةٌ بجارةِ إيرانَ الشمالية، وقد حَصَلَت باكو على عددٍ كبيرٍ من الطائراتِ المسيَّرَةِ الإسرائيليةِ الصنع في العقودِ الأخيرة.

وقد عَرَضَت جمهوريةُ أذربيجان مرارًا وتكرارًا هذه الطائراتِ المسيَّرَةَ الإسرائيلية. واستنادًا إلى مقطعِ فيديو يُظهِرُ الرئيسَ الأذربيجانيَّ إلهام علييف وهو يقودُ سيارةً تَعمَلُ على توجيهِ طائراتٍ إسرائيليةٍ مسيَّرة. لِنُشاهِدْ هذا الفيديو معاً.

..

وفي مقالٍ آخَر، تَطَرَّقَ موقعُ بي بي سي باللغةِ الفارسية إلى استعراضِ احتمالاتٍ جديدةٍ بشأنِ علاقةِ أذربيجانَ بالكيان الصهيوني.

وفي هذا السياق أشار الى أحاديثَ تَدورُ حول عَقدِ محادثاتٍ سريةٍ بين أذربيجان والكيان الإسرائيلي خلال عامِ ألفين وواحدٍ وعشرين بشأنِ صفقةٍ محتَمَلَةٍ بقيمةِ مليارَيْ دولار لشراءِ باكو أسلحةً من تلِ أبيب وإحتمالِ وجودِ مخططاتٍ عسكريةٍ إسرائيليةٍ لمهاجمةِ المنشآتِ النوويةِ الإيرانيةِ من الأراضي الأذربيجانية.

وهذا بحدِّ ذاتِه يَكشِفُ عن أبعادٍ وجوانبَ جديدةٍ فيما يتعلق بهذه القضية.

سيناقش برنامج "من ايران" هذا الموضوع مع برهان حشمتي، الخبير في قضايا القوقاز..

تابعوا المزيد في الفيديو المرفق اعلاه..