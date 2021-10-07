الخزعلى: لارجعة بقرار اخراج القوات الأمريكية من العراق

العالم - خاص بالعالم

وقال الخزعلى خلال تجمع انتخابي ان البلاد ستسير على طريق يحافظ على سيادة البلد، ويمنع اقامة مؤتمرات للتطبيع مع كيان الاحتلال الاسرائيلي كالذي حصل في اربيل.

هذا وقد دخلَ قرارُ حلِ البرلمان العراقي حيزَ التنفيذ تمهيداً لإجراءِ الانتخاباتِ التشريعية المبكرة الأحدَ المقبل.

وفيما يجري التصويتُ الخاص للقوات الأمنية غداً الجمعة، بدأَ في عموم العراق تنفيذُ الخطة الأمنية لحمايةِ العملية الانتخابية وسْطَ دعواتٍ واسعة للمشاركة.

ويحق لنحو 14 مليون عراقي، التصويت لاختيار 329 نائبًا من بين ما يزيد عن 3 آلاف مرشح موزعين على 38 دائرة انتخابية، فيما من المقرر ان تجري الانتخابات وفق معايير دولية حيث ستتم بمراقبة واسعة من الأمم المتحدة ومنظمات دولية وإقليمية أخرى.