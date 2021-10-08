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شاهد.. اذربيجان وخيار الامن المستورد

الجمعة ٠٨ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٣٧ بتوقيت غرينتش

ظهر رئيس جمهورية اذربيجان الهام علييف امام عدسات الكاميرات وهو يبتسم إبتسامة عريضة ويرفع شارة النصر ويمسح بيديه بفخر وزهو متعمدين، على طائرة مسيرة اسرائيلية الصنع. 

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هذا الظهور جاء ليؤكد ان علييف مُصرّ على تبني خيار "الامن المستورد"، كخيار استراتيجي لبلاده حتى النهاية، رغم كارثية هذا الخيار، على ضوء التجارب المرة التي عاشتها بعض الدول التي تبنته قبل جمهورية اذربيجان.

وانتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذا الموقف من رئيس جمهورية اذربيجان.

اما الكيان الاسرائيلي المتواجد في اذربيجان يقوم بتكريس التطبيع مع البحرين وتحت شعارات رافضة للتطبيع، وبوسوم وصفتهُم بالمستوطنين الجدد، انتفض مئات البحرينيين عبر منصات التواصل الاجتماعي، رفضاً لزيارةِ وفد بحريني تطبيعي إلى مدينة ِالقدس المحتلة .

ورصدت كاميرات المقدسيين، وفداً بحرينياً كان يتجول في شوارعِ المدينة المقدسة برفقة ِعناصر أمن إسرائيليين، إذ قوبلت زيارتَهم باستنكارٍ شديدٍ من قبلِ الأهالي، ورفض واسع النطاق عبر المنصات الاجتماعية.

وفي تونس أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، أنه "سيتم تركيز الحكومة بعيداً عن الانتهازيين وأطماعهِم"، مؤكداً أن "بعض الأطراف لم يعد لهم مكان في تونس بعد أن رفضهم الشعب"، واصفاً معارضيه بـ"الحشرات". وتشهد تونس ازمة سياسية حادة بعد قرار الرئيس حل البرلمان ومعارضة القرار من قبل بعض الاطراف السياسية.

وفي مجال اخر، اعرب البابا فرنسيس عن شعوره بـ"الحزن والخزي" لعجزِ الكنيسة الكاثوليكية عن التعامل مع الاعتداء الجنسي على الأطفال بفرنسا، مؤكدا أن الكنيسة يجب أن تجعل من نفسِها "منزلا آمنا للجميع". جاء حديث البابا بعد يوم من كشف اللجنة المستقلة للتحقيق ِفي الاعتداءات ِالجنسية في الكنسية ِالفرنسية، في تقريرها، عن أرقامٍ أحدثت صدمة، حيث أكدت اللجنة أن أكثر من مئتين وستة عشر ألف طفل تعرضوا لانتهاكات ٍأو اعتداءات جنسية ارتكبها رجال دين كاثوليك في فرنسا بين عامي الف وتسعمئة وخمسين والفين وعشرين.

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