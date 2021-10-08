شاهد.. ماذا كسب لبنان من العلاقة مع ايران؟

العالم- خاص بالعالم

وقال عتريسي في حديث مع قناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان ايران في فترة من الزمن ابدت اهتماماً كبيراً بموضوع المقاومة اثناء الاحتلال الاسرائيلي للبنان ووجهت كل الدعم ما انجز هذا الامر تحرير البلد من براثن المحتل، واعتبره بالحدث التاريخي الذي لا ينسى لانه غير المعادلات في المنطقة والمفاهيم في لبنان وحوله من ضعف الى قوة بمقاومته وبجيشه، واستعادته لسيادته ولاراضيه المحتلة وامتلاكه لعنصر القوة لم يكن يتمتع بها في السابق.

وعزى عتريسي ان احد اسباب اعتبار خصوم ايران في المنطقة على انها تهديد وجودي، هو موقف ايران من كيان الاحتلال الاسرائيلي وعدم شرعيته ودعمها للمقاومة في لبنان وفي فلسطين تحديداً.

واوضح عتريسي، ان النقطة الثانية ان ايران كانت دائماً تقدم العروض للبنان في الازمة الراهنة وفي الازمات السابقة، مشيراً الى ان بعض هذه العروض هي انشاء محطات للكهرباء وجهوزيتها بتسليح الجيش اللبناني، بالاضافة الى اعادة اعمار مرفأ بيروت، معتبراً ان هذا ما يبرز اهتمام ايراني بلبنان لانه يتعرض لتهديدات من قبل الكيان الاسرائيلي ولضغوط من الولايات المتحدة الامريكية بالتالي كسر الحصار المفروض عليه.

واكد عتريسي، ان وزير خارجية ايران حسين عبداللهيان خلال زيارته للبنان اشار الى الشهداء امثال عماد مغنية والشهيد الحاج قاسم سليمان وابومهدي المهندس، ما يؤكد الموقف الايراني من المقاومة في لبنان وفلسطين والعراق ضد الاحتلال الامريكي، في محاولة لاعطاء صورة متعددة الابعاد لزيارته.

كما شدد عتريسي على السفيرة الامريكية في لبنان ارادت ان تدخل الملعب اللبناني عبر الحصار، وكانت تظن انها تمسك لبنان بالحصار ليقدم على تنازلات وان بمحاصرتها لحزب الله فانه سوف يتراجع وسيقوم الناس ضده، لكن تبين ان كل هذه الخطة فشلت، موضحاً ان حزب الله كسر هذا الحصار عبر فتح النوافذ والابواب لدخول ايران بقوة وتوجت اخرها بزيارة عبداللهيان لبيروت.

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