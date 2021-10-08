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قائد حرس الحدود الإيراني: التجسس الإسرائيلي في أذربيجان مرصود بالكامل

قائد حرس الحدود الإيراني: التجسس الإسرائيلي في أذربيجان مرصود بالكامل
الجمعة ٠٨ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٧:٢٠ بتوقيت غرينتش

قال قائد حرس الحدود في الشرطة الإيرانية، العميد أحمد علي گودرزي، إنّ التجسس الإسرائيلي في أذربيجان "مرصودٌ بالكامل"، مؤكداً أنّ حدود بلاده، خصوصاً في الشمال والشمال الغربي "آمنة، ولا شيء يبعث على القلق".

العالم- ايران

وأوضح في تصريح إلى التلفزيون الإيراني أنّ الإسرائيليين "تمركزوا في نقاط مهمة وحساسة من أذربيجان، ويسعون للتجسس" على إيران، مشيراً إلى أنّ طهران حذرّت جيرانها في الشمال عدة مرات من "وجود التكفيريين قرب حدودنا".

وكانت وزارة الخارجية الأذربيجانية قد نفت "الادعاءات بشأن وجود أيّ قوات ثالثة بالقرب من الحدود الأذرية الإيرانية"، واصفةً الاتهامات الإيرانية بأنها "لا أساس لها من الصحة".

ودعا رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية كمال خرازي، في وقت سابق، المسؤولين في جمهورية أذربيجان إلى "التخلص من وهم شراء الأمن من القوات الأجنبية"، معتبراً أنّ "الحكومة الحالية في أذربيجان ترتكب خطأً استراتيجياً".

وقال وزير الخاريجة الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الجمعة، إنّ "الوجود الاستخباري الإسرائيلي في أذربيجان لا يصب في مصلحة هذا البلد"، مؤكداً أنّ إيران "لن تسمج للكيان الصهيوني بالقيام بأنشطة في منطقة القوقاز".

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