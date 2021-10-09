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تركي الفيصل يطلق كتابه 'الملف الأفغاني'.. والهدف؟! 

تركي الفيصل يطلق كتابه 'الملف الأفغاني'.. والهدف؟! 
السبت ٠٩ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٧:٠٧ بتوقيت غرينتش

كشف رئيس الاستخبارات العامة السعودية الأسبق، الأمير تركي الفيصل، عن كتابه الجديد تحت عنوان "الملف الأفغاني".

العالم- السعودية

وبحسب ما نشر موقع "سبق" السعودي، فقد قال الفيصل عن الكتاب؛ إنه طلب "إذنا" من الملك السعودي السابق، عبدالله بن عبد العزيز، للشروع في الكتابة، لسرد ما قامت به المملكة في أفغانستان، بدءا من أيام الغزو السوفيتي.

وكشف رئيس الاستخبارات العامة السعودية الأسبق عن موقفين خذلت فيه حركة طالبان المملكة، وذلك في أثناء ندوته بعد تدشين كتابه “الملف الأفغاني” باللغة العربية في معرض الرياض الدولي للكتاب.

ولفت إلى أن الأمير مقرن بن عبدالعزيز ساعده في تأليف الكتاب، ووفر له بعض الوثائق التي ساعدت في ربط الأمور.

وأشار إلى أن الهدف من تأليف الكتاب هو مخاطبة العالم بشأن ما أسماه "اللغط" في الأوساط الدولية، حول دور المملكة فيما وصل إليه زعيم تنظيم القاعدة السابق، أسامة بن لادن، وهجمات 11 سبتمبر.

يشار إلى أن النظام السعوي كان يعد محرضا رئيسيا على الصراع في أفغانستان من خلال تمويل الحروب قبل وبعد الغزو الأمريكي لهذا البلد في عام 2001، فيما أدى التحالف بين الرياض وتنظيم القاعدة في ثمانينيات القرن الماضي إلى هجمات سبتمبر/أيلول 2001.

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