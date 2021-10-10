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بيانات المرجعيات الدينية وتأثيرها على الانتخابات العراقية

الأحد ١٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٥٤ بتوقيت غرينتش

توقع المسؤولون بالعراق ان تشهد الانتخابات البرلمانية اقبالا جماهيريا واسعا بعد حث جميع المرجعيات الدينية على اهمية المشاركة بالانتخابات.

العالم – خاص بالعالم

وقال مراسل العالم في بغداد محمد القيم، ان مراكز الاقتراع فتحت ابوابها في تمام الساعة السابعة صباحا.

واضاف الى وجود ثمانية الاف ومئتين وسبعة واربعين مركز تنتشر بعموم المحافظات العراقية وان عدد الذين يحق لهم التصويت هم اربعة وعشرين مليون عراقي موزعين على ثلاثة وثمانين دائرة انتخابية.

وتابع انه من المتوقع ان تشهد مراكز الاقتراع خلال الساعات القادمة اقبالا واسعا خاصة بعد البيانات التي اصدرها كبار المسؤولين والمرجعيات التي تحض على المشاركة في الانتخابات.

واشار المراسل الى عقد مؤتمر لرجال الدين السنة امس السبت لحث المواطنين على المشاركة للادلاء باصواتهم.

المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق...

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