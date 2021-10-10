خلل فني 'محدود' ببعض أجهزة التصويت سببه 'أخطاء بشرية'

العالم-العراق

وقال رئيس مجلس المفوضين القاضي جليل عدنان خلف، في مؤتمر صحفي عُقد بمقر المفوضية وبحضور فريق البعثة الأممية ورئيس الإدارة الانتخابية، إن "ما حصل من خلل فني في بعض أجهزة التصويت ك‍ان قليلاً جداً وبأعداد محدودة"، موضحاً أنها "أخطاء بشرية لا يتقبلها النظام الالكتروني الخاص باجهزة التصويت".

وأكد إن "جميع الأجهزة تعمل الآن ولا يوجد أي أعطال والخطة تسير وفق ما رسم لها"، داعياً "المواطنين الى التوجه لمراكز الاقتراع والادلاء باصواتهم".

وفي وقت سابق من اليوم اعلن تحالف شبكات المراقبة للانتخابات البرلمانية، تسجيل أكثر من 295 عطل في الاجهزة الالكترونية للتصويت.

وذكر التحالف لـ السومرية، أن "كوادرها سجلت أكثر من 295 عطل في الاجهزة الالكترونية للتصويت".