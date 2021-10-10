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شاهد: انفجار عنيف يستهدف موكبا للمسؤولين في عدن

شاهد: انفجار عنيف يستهدف موكبا للمسؤولين في عدن
الأحد ١٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٠:٣٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت وسائل إعلام يمنية، عن سقوط قتلى وجرحى جراء انفجار عنيف، وقع اليوم الأحد في مدينة عدن المحتلة جنوب البلاد.

العالم - اليمن

وذكرت وسائل إعلام تابعة للعدوان السعودي الإماراتي، أن انفجار سيارة ملغمة بمديرية التواهي في عدن استهدف موكب مسؤولين بينهم محافظ عدن ووزير الزراعة المعينين من قوى الغزو والاحتلال.

وقالت المصادر أن محافظ عدن ووزير الزراعة اليمني المعينيين من قبل الغزاة نجيا من التفجير، فيما أكدت وكالة رويتر وقوع قتلى وجرحى جراء الانفجار.

يأتي ذلك في سياق الفوضى التي تشهدها المناطق المحتلة والصراعات بين أجنحة الغزاة والمحتلين في ظل انتشار الجماعات المسلحة بمختلف مسمياتها وسط تردي الأوضاع المعيشية للمواطنين.

وشهدت مدينة عدن خلال الأسابيع القليلة الماضية إشتباكات عنيفة بين الجماعات المسلحة التابعة للاحتلال راح ضحيتها عدد من قتلى وجرحى في صفوف المواطنين.

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