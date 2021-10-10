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الاعرجي يدعو العراقيين للمشاركة الفاعلة في الانتخابات

الاعرجي يدعو العراقيين للمشاركة الفاعلة في الانتخابات
الأحد ١٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ١١:١٨ بتوقيت غرينتش

اكد مستشار الأمن القومي قاسم الاعرجي، أن الانتخابات المبكرة مطلب مرجعي وشعبي واليوم تم الوفاء به، داعياً المواطنين للمشاركة الفاعلة في الانتخابات، لتحقيق مطالبهم المشروعة.

العالم-العراق

وقال الاعرجي في حديث نشرته السومرية، إن "الانتخابات المبكرة مطلب مرجعي وشعبي واليوم تم الوفاء به".

وأعرب عن أمله، بأن "يكون الإقبال بعد منتصف النهار جيد جداً، لكي يتحقق المطلوب من الانتخابات المبكرة، التي دعت إليها المرجعية والشعب"، مطالباً "المواطنين بالمشاركة الحقيقية الفاعلة، لكي تتحقق كل المطالب".

ويواصل الناخبون العراقيون الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية المبكرة التي تعد الأولى من نوعها منذ العام الفين وخمسة.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين عند الساعة السابعة صباحاً بحسب التوقيتِ المحلي على أن تغلق في الساعة السادسة مساءً، وبشكلٍ إلكتروني.

ويحق لأكثر من 24 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية لاختيار 329 عضواً في مجلس النواب من بين 3249 مرشحاً موزعين على 83 دائرة انتخابية.

وفرضت السلطات إجراءات أمنية مشددة منذ ما بعد منتصف ليل الأحد، وشملت إغلاق الحدود والمطارات ومنع التنقل بين المحافظات وغلق المطاعم والأسواق والمنشآت التجارية والترفيهية، ومن المقرر استمرار هذه التدابير حتى صباح يوم غد.

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