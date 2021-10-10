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إيران تقترح استضافة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمنظمة البلدان النامية

إيران تقترح استضافة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمنظمة البلدان النامية
الأحد ١٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠١:٠١ بتوقيت غرينتش

إقترح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني "عيسى زارع بور" استضافة إيران اللجنة الدائمة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في منظمة البلدان النامية لتسهيل وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء.

العالم - إيران

والتقى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالأمين العام للمنظمة ووزير الاتصالات والبنية التحتية التركي "عادل كارا إسماعيل أوغلو" على هامش اجتماع الدورة الثانية عشرة لمجلس المعلومات والاتصالات وقمة مجموعة الثمانية في اسطنبول.

وأشار زارع بور، في هذا الاجتماع إلى أهمية منظمة البلدان النامية وقال ان الجمهورية الإسلامية الايرانية تتمتع بقدرات ومكانة كبيرة في هذه المنظمة.

و اقترح زارع بور تعزيز التعاون بين إيران وتركيا في مجال البنية التحتية والترانزيت وإنشاء مراكز بيانات حدودية مشتركة.

وفي ختام الاجتماع، تم التوقيع على بيان حول التعاون المشترك بين إيران وتركيا في إطار منظمة الدول النامية.

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