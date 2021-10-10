حارس ليفربول السابق: صلاح مخيف لكنه يحبطني أحيانا

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وقال جيمس، في تصريحات لصحيفة "ميرور" البريطانية: "هذا الموسم عاد صلاح إلى المستوى الذي كان عليه في الموسم قبل الماضي".



وأضاف: "لقد سجل صلاح عددا كبيرا من الأهداف بالعام الماضي، وأنا معجب بمو، وفي نفس الوقت أكون أحيانا محبطا منه بعض الشيء".



وتابع: "أعتقد أن مباريات ليفربول في الموسم الماضي كانت تبنى بشكل أساسي على صلاح، وهذا سبب تسجيل مو للعديد من الأهداف".

وواصل: "بينما هذا الموسم، عاد صلاح جزءا من فريق ليفربول الذي يلعب مرة أخرى بالمستوى الذي فاز به بالدوري الإنجليزي الممتاز قبل عامين".



وأكمل: "هذا صلاح الذي أحبه، حيث لا يعتمد عليه الفريق بشكل كامل، ولا يتعين على مو فعل المزيد لصالح المجموعة".



وأردف: "أعتقد هذا الموسم أن صلاح يبدو مخيفا.. أليس كذلك؟ إنه رائع".



واختتم: "أعتقد أن هدف صلاح ضد السيتي كان على أعلى مستوى، كما أن أداءه في تلك المباراة يؤكد حقيقة أن مو عاد إلى قمة مستواه".

المصدر: mirror