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الكاظمي للعراقيين: يوم غد ستسمعون خبرا أمنيا مهما

الكاظمي للعراقيين: يوم غد ستسمعون خبرا أمنيا مهما
الأحد ١٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٢:٢٥ بتوقيت غرينتش

قال رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، إن العراقيين سيسمعون يوم غد الاثنين خبرا أمنيا مهما.

العالم - العراق

وأكد خلال تصريح صحفي، أنه "لا يريد الإدلاء بالمعلومات الآن، لكنه سيعلن عن الخبر المهم يوم غد الاثنين".

وأضاف، أن "الإجراءات الأمنية تسير بشكل ممتاز كما أن العملية الانتخابية تسير بشكل طبيعي".

وكان قد دعا رئيس الحكومة العراقية في وقت سابق من اليوم، المواطنين إلى المشاركة في الانتخابات، فيما وجه جامع أبي حنيفة النعمان نداء لذات السبب.

وكتب على حسابه في تويتر: "شعبنا الكريم، تجاوزنا منتصف اليوم الانتخابي، وجرت العملية الانتخابية بانسيابية".

وأضاف: "أشكر كل من شارك في الاقتراع، وأدعو الناخبين غير المصوتين حتى الآن إلى سرعة التوجه نحو المراكز الانتخابية لاختيار ممثليهم".

وختم قائلا: "صوتوا من أجل العراق، ومن أجل مستقبل أجيالنا".

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