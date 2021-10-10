أمير عبد اللهيان: يجب ألا تتاح الفرصة للإرهابيين للتواجد في مناطقنا الحدودية

العالم - ايران

وأكد وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان في حوار مع قناة المنار أن الشهيد الفريق قاسم سليماني القائد الراحل لفيلق القدس بالحرس الثوري كان بطلا وطنياً وعالمياً في مكافحة الإرهاب.

وقال أمير عبد اللهيان، إن الشهيد سليماني نجح في محاربة الإرهاب بالتعاون مع حزب الله والقوات العراقية والسورية واللبنانية.

وفي جانب اخر من الحوار، تناول وزير الخارجية الايراني القضايا الأخيرة لجمهورية أذربيجان وقال: "رسالتنا كانت السلام والصداقة ... كانت رسالتنا أنه لا ينبغي أن تتاح الفرصة للإرهابيين للتواجد في مناطقنا الحدودية".

وتابع انه "أينما كانت الجمهورية الإسلامية ، سواء في شكل مناورات عسكرية في شمال إيران أو في المياه الدافئة للخليج الفارسي ، فإن رسالتنا هي رسالة السلام والأمن وحماية الأمن الإقليمي".

واوضح امير عبداللهيان "قلنا لأذربيجان أن الإرهابيين موجودون في بلدكم ... ووجود الصهاينة ليس في مصلحة أمن منطقة القوقاز ... لكن المسؤولين الأذربيجانيين وعدونا بطردهم من المنطقة ".

الصهاينة مسجونون في سجن كبير

وعن الصهاينة قال عبداللهيان ايضا: "الكيان الصهيوني تلقى رسالة المقاومة .. النظام الصهيوني لا يستطيع الانتشار في المنطقة .. هم مسجونون في سجن كبير يسمى الاراضي المحتلة".

وحول الوجود الأميركي في المنطقة شدد الدبلوماسي الإيراني على : " ان الأميركيين يرون ان استمرار بقائهم بالمنطقة لايخدمهم وبالطبع انهم يحاولون ان يكون لهم تواجد عسكري صغير ، ولكن هذا الشكل من الوجود الأمريكي الكبير في المنطقة سينتهي".

واشار أمير عبد اللهيان الى جهود ايران لحضور سوريا في قمة بغداد وقال اننا "قلنا لأصدقائنا العراقيين أن سوريا يجب أن تكون حاضرة في قمة بغداد ... ولكن السيد مصطفى الكاظمي اطلع الرئيس بشار الأسد على التفاصيل عقب انتهاء القمة" .

إيران تدعم تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان

ولفت امير عبداللهيان الى ان ايران على تواصل مع جميع الاطياف في افغانستان وهي تدعم الحكومة التي تضم جميع الفصائل في هذا البلد، وعن السعودية قال ان السعوديين هم من قطعوا العلاقات مع إيران."

وشدد وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية على أن إيران تؤيد أي حل وسط في لبنان ، مشيرا إلى انه : "إذا تدخلت فرنسا في شؤون لبنان فلن نقف الى جانب هذا البلد (فرنسا) ... فماكرون يتطلع الى علاقات مع إيران ويريد الاستفادة من التطورات في المنطقة ".

واشار أمير عبد اللهيان إلى أن دعم إيران للبنان لصون استقلال هذا البلد وسيادته ، وقال أن إيران مستعدة لتقديم الدعم بناء على طلب الحكومة اللبنانية معتبرا السيد حسن نصر الله بأنه أكبر زعيم سياسي في المنطقة ولبنان ،