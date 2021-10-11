صادرات السلع الايرانية تسجل 21.8 مليار دولار

العالم - ايران

وأضاف " فرهاد نوري" في مؤتمر صحفي عقد في طهران الاحد، أنه وبالمقابل بلغت الواردات 23.1 مليار دولار.

وأعتبر أن النصف الاول من السنة المالية الجارية، شهدت الحركة التجارية أحداثا جيدة بحيث نمت الصادرات 61.4 بالمئة والواردات 34 بالمئة، فضلا عن استحواذ السلع الرأسمالية والوسيطة والمواد الاولية للمصانع والآليات 85 بالمئة من اجمالي الواردات.

وأشار أن 85 بالمئة من الصادرات تدفقت على دول الجوار والهند والصين، كما أن التصدير لدول افريقيا سجل نموا كـ غانا.

واستطرد نوري أن الصادرات بالنصف الاول إرتفعت لدول آسيا الوسطى منها أوزبكستان وتركمانستان والدول ألاوروبية كـ ألمانيا وتلك الواقعة شرق آسيا منها تايلند واندونيسيا .

كما أكد المسؤول أن الصادرات الايرانية لدول الاتحاد الاوراسي إزدادت 46 بالمئة مقارنة بالفترة المناظرة 2020 . ( الاتحاد يضم روسيا – بيلاروسيا – كازاخستان – قرغيزيا – أرمينيا).