ايران ترسل ادوية ومساعدات طبية الى قندوز بافغانستان

العالم - ايران

وقالت السفارة الايرانية في كابول في بيان لها على صفحتها الرسمية على موقع تويتر اليوم الاثنين: ان طائرة تحمل مساعدات انسانية تتضمن ادوية وسلعا طبية لمساعدة جرحى واسر شهداء حادث التفجير الارهابي الذي استهدف مسجدا للمسلمين الشيعة في مدينة قندوز ستتوجه اليوم من طهران الى قندوز.

وادان المسؤولون في الجمهورية الاسلامية الايرانية هذه الحادث الارهابي وفي هذا الصدد دعا قائد الثورة الاسلامية في رسالة المسؤولين في افغانستان لمعاقبة الضالعين في هذه الجريمة الكبرى والعمل على الحيلولة دون تكرارها مستقبلا.

يذكر ان تفجيرا ارهابيا استهدف يوم الجمعة مسجدا للمسلمين الشيعة في منطقة سيد آباد بمدينة قندوز ما ادى الى استشهاد اكثر من 100 واصابة ما يربو على 160 آخرين.