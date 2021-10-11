الأمم المتحدة تؤكد تأثر 8 ملايين يمني نفسياً بسبب تحالف العدوان

العالم- اليمن

وقالت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة،بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية، أن 8 ملايين شخص في اليمن يحتاجون إلى خدمات الصحة النفسية .

في السياق، أكد وزير الصحة في صنعاء أن تحالف العدوان على اليمن اثر سلباً على نفسية المواطنين لما صاحبه من ضغوط وتدهور في الوضع الاقتصادي .

وقال إن الأطفال والنساء هم أكثر الفئات تأثراً من الحرب سواء بالأمراض العضوية أو النفسية.

مضيفاً أن المنظمات كانت في السابق تهدر ملايين الدولارات ولم يتم الاستفادة منها بشيء في الجانب النفسي أو دعم المراكز والمستشفيات بالأجهزة والأدوية وتأهيل الكوادر ، لكن اليوم هناك بعضاً منها بدأت في دعم هذا الجانب ونحن سنقدم لها كل التسهيلات اللازمة لخدمة الأمراض النفسية .

مشيراً إلى محاولة منظمة الصحة العالمية ، العام الماضي هدر منحة مقدمة من اليابان تبلغ 3 ملايين دولار لدعم مجال العلاج النفسي ، في نفقات تشغيلية لطواقمها وعمل دورات تدربيبة مفرغة من الفائدة ولمدة يوم ويومين.

من جانبها، أكدت مديرة البرنامج الوطني للصحة النفسية والدعم النفسي في وزارة الصحة بصنعاء د. جميلة الحيفي ، أن الحصار ساهم في زيادة معاناة 75 في المائة من المصابين بأمراض نفسية نتيجة منع دخول الأدوية الخاصة بهم .