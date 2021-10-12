الإمارات تستعين بمسيرات إسرائيلية لتأمين "إكسبو دبي"

العالم - الإمارات

وأشار المعهد في تغريدة على "تويتر" أن خبرة إسرائيل الواسعة في "السيطرة الوحشية" على سكان الأراضي المحتلة جعلت الإمارات تختار الطائرات الإسرائيلية المسيرة من أجل تأمين "إكسبو دبي 2020."

واختارت شرطة دبي منظومة طائرات مسيرة من شركة إسرائيلية، وقع نشرها في جميع أنحاء المدينة من أجل تقصير وقت استجابة الشرطة للأحداث خلال معرض "إكسبو 2020" في دبي.

وقال موقع "إسرائيل ديفنس" العبري، الجمعة، إن شرطة دبي استعانت بشركة (Aerobotics) الإسرائيلية المتخصصة بالطائرات المسيرة.

وأوضح أن شرطة دبي اختارت نظام (Aerobotics) الذي طورته الشركة الإسرائيلية، للدمج المنتظم للطائرات المسيرة في الأنشطة الأمنية.

واضطلعت الطائرات الإسرائيلية المسيرة خلال أيام المعرض بمهمة متابعة الوضع الأمني في مدينة دبي من أجل إعلام شرطة المدينة في حالات الطوارئ بهدف تسريع التدخل.

وكانت إسرائيل والإمارات أعلنتا العام الماضي تطبيع العلاقات، ومنذ ذلك الحين تم توقيع عشرات الاتفاقيات بين الجانبين.