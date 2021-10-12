عبداللهيان: ايران ترغب بعلاقات ودية مع دول المنطقة

العالم - ايران

ودعا وزير الخارجية الايراني في هذا الاتصال الهاتفي الى الاستفادة من الفرص والامكانيات الاقتصادية والتجارية في دول المنطقة لتطوير العلاقات فيما بينها.

واعلن امير عبداللهيان دعم ايران لحوار التعاون الاقليمي بمنأى عن التدخلات الاجنبية ، وتنمية التعاون بين دول المنطقة وخاصة بين ايران والعراق وسوريا والاردن، موضحا ان ذلك يمهد الارضية لمزيد من الازدهار الاقتصادي وارساء الاستقرار في المنطقة.

واعلن وزير الخارجية الايراني دعمه لدور الأردن التاريخي في الوصاية على القدس الشريف وغيرها من الاماكن الإسلامية والمسيحية في المدينة ضد محاولات الكيان الصهيوني لممارسة وصايته على هذه الاماكن، مؤكدا ضرورة أن تتحمل جميع الدول الإسلامية المسؤولية عن قضية فلسطين والقدس الشريف، وشدد على ضرورة التعاون في مجال الاجراءات المشتركة في المحافل الدولية لمساعدة فلسطين.

كما شرح أمير عبداللهيان وجهة نظر الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشان اجراء استفتاء عام لتحديد مصير سكان فلسطين الاصليين، بمن فيهم المسلمون والمسيحيون واليهود، باعتباره الحل الوحيد للقضية الفلسطينية، كما عبر عن رفض طهران لجميع الخطط المفروضة التي تتجاهل حقوق الشعب الفلسطيني وتساعد على استمرار الاحتلال.

من جانبه اعتبر الصفدي ان العلاقات مع الجمهورية الاسلامية الايرانية، مهمة بالنسبة للاردن، وأشار من جانبه إلى المواجهات والاضطرابات في المنطقة، مؤكدا ضرورة التوصل إلى التفاهم بين مختلف بلدان المنطقة في إطار المصلحة الجماعية.

كما وصف وزير الخارجية الأردني قضية فلسطين بأنها القضية الأولى في بلاده ، وشدد على ضرورة ضمان حقوق الشعب الفلسطيني ، مشيرا الى تضحيات الأردن في هذا المجال.