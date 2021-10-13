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هاشتاغ.. الكوكايين الإسرائيلي في دبي + فيديو

الأربعاء ١٣ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٢٤ بتوقيت غرينتش

دبي (العالم) 2021.10.13 – أولى نتائج التطبيع بين الإمارات والكيان الإسرائيلي، شحنة مخدرات يصل وزنها إلى نصف طن من مادة الكوكايين تم ضبطها في دبي وإلقاء القبض على شخص يحمل جواز سفر الكيان الإسرائيلي.

العالم - الإمارات

ونشرت شرطة دبي نشرت فيديو يوضح عملية إلقاء القبض على الإسرائيلي مهرب المخدرات وشحنة الكوكايين.

طبعا تعليقات كثيرة على هذه الحادثة في مواقع التواصل.

"سعيد حميدة" كتب: نتائج التطبيع بين الإمارات والكيان الصهيوني، محاولة تهريب نصف طن مخدرات.. صهيونى حاول تهريبها لالإمارات تقدر بنصف مليار درهم أي 118 مليون يورو.. دي النتيجة الطبيعية للتطبيع وبيع فلسطين.. و لسه.

"موسى" بدوره علق: دبي ولا أقول الإمارات، لأن كل إمارة لها قانونها الداخلي وتنظيمها الخاص، وبدون أي عصبية بيستقبلوا أي واحد المهم معاه فلوس حتى لو كان مجرم حرب أو تاجر مخدرات.. معاك فلوس تعال، عشت سنين كتيرة هناك وشفت للأسف.

أما "د.علي مصطفى" فكان له هذا التعليق: جرى تطبيع بين دولة الإمارات وبين الكيان الإسرائيلي.. والبداية وصول نص طن مخدرات على أبو ظبي عربون وفاء.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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