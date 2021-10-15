الجمعة ١٥ أكتوبر ٢٠٢١
٠٣:٣٨ GMT
فارسی
البث المباشر

أسرى الجهاد الإسلامي يواصلون الإضراب لليوم الثالث على التوالي

أسرى الجهاد الإسلامي يواصلون الإضراب لليوم الثالث على التوالي
الجمعة ١٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٣:٢٨ بتوقيت غرينتش

أكد نادي الأسير الفلسطيني اليوم الجمعة، أنّ معركة الأسرى تتصاعد في سجون الاحتلال، بعد أنّ شرع أسرى الجهاد الإسلامي بالإضراب عن الطعام يوم الأربعاء الماضي، لمواجهة إجراءات إدارة سجون الاحتلال التنكيلية المضاعفة بحقّهم، وحتّى الآن الفشل هو مصير الحوارات القائمة بين الأسرى وإدارة السجون.

العالم ـ فلسطين

وأوضح النادي، أنّ الأسيرين محمد العامودي، وحسني عيسى صعدا إضرابهما، وذلك بالامتناع عن شرب الماء في سجن "ريمون"، وقد تدهور وضعهما الصحيّ ونقلا إلى عيادة السجن.

وبين، أنّ خطوة الإضراب المستمرة لليوم الثالث على التوالي، جاءت بدعم من كافة الفصائل، التي واصلت على مدار الفترة الماضية حواراتها وبرنامجها النضالي في محاولة لوقف الهجمة التي تشنها إدارة سجون الاحتلال.

ويشار إلى أنّه وفي حال لم تستجب إدارة سجون الاحتلال لمطلب الأسرى الأساس فيما يتعلق بأسرى الجهاد، فإن مجموعات من الفصائل ستنضم للإضراب.

جدير ذكره أنّ "إدارة" سجون الاحتلال ومنذ السادس من أيلول المنصرم – تاريخ عملية "نفق الحرّيّة"، شرعت بفرض جملة من الإجراءات التنكيلية، وسياسات التضييق المضاعفة على الأسرى، واستهدفت بشكلٍ خاص أسرى الجهاد الإسلامي من خلال عمليات نقلهم وعزلهم واحتجازهم في زنازين لا تتوفر فيها أدنى شروط الحياة الآدمية، عدا عن نقل مجموعة من القيادات إلى التحقيق.

روابط ذات صلة

شاهد.. أسرى حركة الجهاد الإسلامي يخوضون معركة الأمعاء الخاوية

أسرى الجهاد في سجون الاحتلال يقررون الدخول في اضراب مفتوح عن الطعام

ستة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام وسط ظروف صحية خطيرة

12 أسيرًا من "الجهاد الإسلامي" يضربون عن الطعام رفضًا لانتهاكات الاحتلال

الجهاد الإسلامي: الاحتلال ينتقم من أسرى جلبوع الستة بعزل مميت

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الكويت تدعو مواطنيها في لبنان إلى المغادرة

إصابات جراء إطلاق نار في مطار مكسيكو سيتي

أسرى الجهاد الإسلامي يواصلون الإضراب لليوم الثالث على التوالي

سوريا...إخماد حريق في قرية "المتعارض" بريف حمص

القبض على أخطر خلية لعصابات "داعش" في نينوى

سامسونغ تكشف عن هاتفها المتطور الجديد القابل للطي