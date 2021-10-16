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مباراة برسبوليس الإيراني ضد الهلال السعودي اليوم السبت 

مباراة برسبوليس الإيراني ضد الهلال السعودي اليوم السبت 
السبت ١٦ أكتوبر ٢٠٢١ - ١١:١٩ بتوقيت غرينتش

يمثل موعد مباراة برسبوليس الإيراني اليوم السبت 16 أكتوبر الجاري، ضد الهلال السعودي في دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا، رغبة قوية لبرسبوليس للثأر من الهلال.

العالم - رياضة

يواجه فريق برسبوليس نظيره الهلال على ملعب مرسول بارك في مواجهة صعبة للفريق السعودي في ظل رغبة برسبوليس الإيراني في الثأر منه.

يدخل برسبوليس اللقاء من أجل الفوز على الهلال وإخراجه من البطولة بعدما تغلب الهلال على مواطنه استقلال طهران في دور ثمن النهائي بهدفين دون رد وتأهل على حساب الفريق الإيراني إلى دور الثمانية.

صعد برسبوليس إلى الدور الحالي بالفوز على استقلال دوشنبه الطاجيكستاني في اللحظات الأخيرة بهدف نظيف في الدقيقة 90، ويبحث عن تكرار الأمر أمام الهلال.

يأتي موعد مباراة برسبوليس اليوم ضد الهلال في تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

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مباراة برسبوليس الإيراني ضد الهلال السعودي اليوم السبت 

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