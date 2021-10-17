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وسط انهيار غير مسبوق للريال اليمني..

البنك المركزي التابع لحكومة هادي يوقف 54 شركة ومحل صرافة في عدن

البنك المركزي التابع لحكومة هادي يوقف 54 شركة ومحل صرافة في عدن
الأحد ١٧ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٤٩ بتوقيت غرينتش

أعلن البنك المركزي التابع لحکومة هادي في محافظة عدن جنوبي اليمن وقف 54 شركة ومحل صرافة في مدينة عدن وسحب تراخيص مزاولة نشاطها بحجة عدم التزامها بقانون تنظيم أعمال الصرافة وتعليمات البنك.

العالم - اليمن

وقال متعاملون في عدن لوكالة رويترز، إن سعر الريال اليمني سجل انخفاضا غير مسبوق في سوق الصرف مساء السبت، إلى 1350 ريالا للدولار للشراء و 1370 ريالا للبيع، مقارنة مع 1320 ريالا يوم الخميس ونحو 1210 ريالات للدولار قبل 10 أيام.

ويأتي وقف البنك المركزي التابع لحكومة هادي هذا العدد الكبير من شركات الصرافة في وقت واصلت قيمة العملة اليمنية، في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة هادي، هبوطها الحاد والقياسي لتصل إلى أدنى مستوى على الإطلاق أمام الدولار والعملات الأجنبية في مدينة عدن، حيث اقترب سعر الدولار من حاجز 1400 ريال، وسط موجة غير مسبوقة من الغلاء الفاحش والارتفاع الجنوني لأسعار السلع الغذائية في عدن ومحافظات الجنوب.

وأكد البنك المركزي التابع لحكومة هادي في بيان انه "سيتم إحالة تلك الشركات الى جهات الاختصاص (القضائي والأمني) لاستكمال عملية تنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها، بناء على قرار البنك المركزي".

وشدد هذا البنك في بيانه على ضرورة الالتزام بكافة التعليمات المنظمة لأنشطة الصرافة الصادرة عنه وتجنب الأعمال والممارسات التي من شأنها المضاربة في سعر الصرف والإضرار بحالة الاستقرار في السوق.

ويقول متعاملون إن سرعة التطورات السياسية والعسكرية في اليمن هي التي أدت إلى انخفاض غير مسبوق لسعر صرف الريال.

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