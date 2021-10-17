رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني يأمل في 'تحرير' لبنان والعراق!

العالم - الاحتلال

وزعم بينيت في مستهل الجلسة الحكومية الأسبوعية للاحتلال: “نتابع التطورات في لبنان والعراق ونرى فيهما قوى قد سئمت من السيطرة الإيرانية التي تتمثل بحزب الله في لبنان وبالميليشيات الشيعية في العراق (الحشد الشعبي) التي تكبدت ضربة قاسية في الانتخابات التي أجريت هناك الأسبوع الماضي”.

وتشكل الكيان الاسرائيلي العنصري على ارض فلسطين منذ عام 1948 وارتكب بحماية غربية وامريكية أبشع مجازر شهدها التاريخ بحق شعوب فلسطين وسوريا ولبنان والاردن ومصر من قتل واحتلال واغتيالات.

ومايزال الكيان الاسرائيلي يتآمر على دول المنطقة والدول الاسلامية ويغتال علماءها ويهدد أمنها بامتلاكه مئات الرؤوس النووية حيث كشفت وثائق سرية عن حرب اكتوبر ان الكيان الاسرائيلي كاد ان يستخدم قنبلة نووية لضرب دمشق في تلك الحرب التي واجه فيها الجيشين السوري والمصري.

وتعمد الولايات المتحدة، بهدف حماية الكيان الاسرائيلي، الى حصار دول محور المقاومة الذي تشكل ايران عموده الاساسي، وتطبع بعض الدول العربية مع الكيان الاسرائيلي وتشوه عمدا عبر ماكيناتها الاعلامية الضخمة حركات المقاومة في المنطقة لاسقاطها وحماية الكيان الاسرائيلي المحتل لاراضي المسلمين.