عملية "ربيع النصر" تشعل مواقع التواصل في اليمن

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في ظل الاحتفال بمناسبة المولد النبوي الشريف تلك المناسبة العزيزة والهامة في تاريخ كل الأمة الإسلامية، فان اليمنيون يعيشون الى جانب هذه المناسبة السعيدة اجواء الانتصارات، حيث نجحت القوات المسلحة في تنفيذ عملية ربيع النصر في محافظتي مأرب وشبوة وتحقيق أهدافها بشكل كامل.

واوضح العميد يحيى سريع ان القوات المسلحة تؤكد استمرارها في تأدية واجبها الجهادي حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار وتتحقق لشعب اليمني الحرية والاستقلال.

وكشف سريع ان العملية أدت إلى تحرير مديريات عسيلان وبيحان وعين بمحافظة شبوة، وتحرير مديريتي العبدية وحريب مع أجزاء من مديريتي الجوبة وجبل مراد بمحافظة مأرب. حيث تبلغ المساحة الإجمالية للمناطق المحررة في العملية بـ 3200 كيلومتر مربع.

وكان للدور المشرف لقبائل مأرب وشبوة والموقف المسؤول لأبناء المحافظتين مع وطنهم وشعبهم ضد قوى العدوان كان له دور في عملية التحرير والتطهير.

النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبروا سعادتهم بتلك الانتصارات حيث سادت الاجواء الاحتفالية على في تغريداتهم ، مؤكدين ان القوات اليمنية المشتركة استطاعت ان تحقق النصر في مقابل قوى تحالف العدوان المدعوم امريكيا.

وأشار النشطاء الى ان تحرير مأرب أصبح قاب قوسين أو أدنى، ويمثل رسالة قاطعة للادارة الامريكية وادواتها السعودية والامارات ومرتزقتهم مفادها تم خدمة المواطنين وتحريرهم من ارهابهم رغم مزايداتهم وادعاءاتهم الاعلامية .

وغردت "رانيا العسال" عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي تويتر : "٣٢٠٠تم تحريرهم من قبل الجيش اليمن وأنصار الله من تحت يد الاحتلال السعودى الاماراتى #ربيعِ_النصر هذا ولم يستطع تحالف مدعوم أمريكيا أن يدخل كيلومترين فقط بصنعاء عندما تأخروا علينا ذهبنا لهم".

وغرد "yahya alOsta" : "اعلان متحدث القوات المسلحة اليمنية للانتصارات في عملية #ربيع_النصر وشمولية مديرية العبدية بهذه العملية القوية،يمثل رسالة قاطعةللادارة الامريكية وادواتها السعوديةوالامارات ومرتزقتهم المحليين،مفادها #يكفي_مزايدة بالجانب الانساني فقد تم خدمة المواطنين وتحريرهم من ارهابكم".

واضاف في تغريدة اخرى :"عمليةربيع النصر تحرير مساحة3200كم مربع تضم مديريات عسيلان وعين وبيحان بمحافظة شبوة ومديريتي حريب والعبدية واجزاء من مديريتي الجوبة وجبل مراد بمحافظة مارب عملية واسعة جدا تشكل هزيمة مدوية لتحالف العدوان الامريكي السعودي الاماراتي ومرتزقتهم الصراخ الامريكي مستمر ؟؟؟".

وكتب "كيان اليماني" في تغريدة : "مرحبا بعملية #ربيع_النصر تحرير أربع مديريات في مأرب وشبوة بمساحة تقدر ب 3200 كيلو متر مربع".

وغرد "علی انصارالله" : "عملية #ربيع_النصر تكللت بتحرير خمس مديريات في محافظة #شبوة ومحافظة #مأرب بمساحة تقدر ب 3200 كيلومتر مربع وهي #عيسلان + #بيحان + #عين + #حريب + #العبدية ايضا اجزاء واسعة من مديريتي #الجوبة و #جبل_مراد والقادم اعظم .. وما النصر الا من عند الله".

فيما غرد "غالب جواد" : "عزيز يا يمن مزيد من الانتصارات وتحرير مناطق واسعة بمحافظة مأرب الجيش واللجان الشعبية تتقدم بخطوات ثابتة بكل ثقة نحو قلب مدينة مأرب أصبحت قاب قوسين أو أدنى من التحرير".