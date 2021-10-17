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شاهد...صراع سعودي اماراتي والشعب اليمني كبش الفداء

الأحد ١٧ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:١٣ بتوقيت غرينتش

أكد الاعلامي اليمني محمد القاعدي ان الإمارات والسعودية تخوضان حروبا في الأراضي اليمنية لخدمة مشاريعهما الإحتلالية وذلك عبر ادوات محلية.

العالم - خاص بالعالم

وقال القاعدي في حديث لبرنامج "المشهد اليمني" على شاشة قناة العالم الإخبارية: ان الامارات والسعودية تخوضان حروباً في الجنوب الیمنی عبر أدوات محلية، مضيفاً الى ان حكومة هادي وحزب الاصلاح يخدمون المشروع السعودي، والمجلس الانتقالي الجنوبي يخدم المشروع الاماراتي.

واضاف: ان كل ماتشهده المحافظات الجنوبية اليمنية يأتي في إطار الصراع بين السعودية والإمارات على حساب الشعب اليمني على أرضه.

واوضح القاعدي ان علاقة المجلس الإنتقالي اليمني الجنوبي مع السعودية والإمارات هي علاقة زبون يخدم مشروعي الرياض وأبوظبي، مشيرا الى ان الامارات لجأت مؤخرا إلى تقاسم النفوذ مع السعودية في جزيرة سقطرى اليمنية.

وأكد القاعدي على ان لا مستقبل للسعودية والإمارات في اليمن، مشدداً على ان حكومة منصور هادي غير مؤتمنة على موارد اليمن ومكتسبات ثورة الشعب اليمني.

المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق..

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