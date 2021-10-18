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ذا هيل: ابن سلمان في مأزق من صنع نفسه

ذا هيل: ابن سلمان في مأزق من صنع نفسه
الإثنين ١٨ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٠٤ بتوقيت غرينتش

قالت صحيفة “ذا هيل” الأمريكية إن ولي عهد السعودية محمد بن سلمان في مأزق من صنع نفسه، ليواجه انتقادات دولية وعالمية في مسألة حقوق الإنسان.

العالم- السعودية

وذكرت الصحيفة أن الحكومة الأمريكية تواصل إثارة قضية المعتقل في السجون السعودية عبد الرحمن السدحان مع مسؤولي المملكة مباشرةً.

وقالت إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن يتعرض لضغوط كبيرة من الكونجرس بسبب التعاون من ابن سلمان على حساب حقوق الإنسان.

وختمت الصحيفة: “أنه مأزق من صنع ابن سلمان نفسه”.

وقالت وكالة أمريكية شهيرة إن السعودية دولة قمعية سياسيا بفعل انتهاكات ولي عهدها الإجرامية الأمير الشاب محمد بن سلمان.

وذكرت وكالة “اسوشيتد برس” الأمريكية واسعة الانتشار إن الرياض تعمل بكل جهد على تغيير التصورات عنها بعد عقدين من 11 سبتمبر. واستدركت: “رغم ذلك تظل السعودية دولة قمعية سياسيًا بفعل اميرها المتهور”.

وأكدت منظمة حقوقية أن السلطات السعودية وصلت إلى حد غير مسبوق من القمع وانتهاك حقوق الإنسان، حيث تأتي الاعتقالات في إطار حملة ولي العهد محمد بن سلمان لقمع أي أصوات تطالب بالتغيير والإصلاح داخل المملكة.

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ذا هيل: ابن سلمان في مأزق من صنع نفسه

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