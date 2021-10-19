السيسي يشارك في قمة ثلاثية بين مصر واليونان وقبرص الرومية

العالم - مصر

وأفادت الرئاسة المصرية، في سلسلة تدوينات عبر "فيسبوك" أن السيسي وصل العاصمة اليونانية أثينا للمشاركة في القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص الرومية، دون تحديد مدة الزيارة.

وعقب الوصول، اجتمع السيسي في لقاءين منفصلين، مع رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، ورئيس قبرص الرومية نيكوس أنستاسيادس.

وناقش السيسي مع الجانبين "قضايا بعضها مرتبط بشرق المتوسط والشرق الأوسط وأزمة سد النهضة الإثيوبي" المتعثرة مفاوضاته منذ أشهر، بحسب الرئاسة المصرية.

وخلال جلسات القمة الثلاثية، تحدث الرئيس المصري عن "ضرورة مراعاة مقتضيات الأمن البحري لكل دولة في منطقة شرق البحر المتوسط كونه جزءا من الأمن الإقليمي"، وفق وكالة الأنباء المصرية.

وأكد السيسي، وفق المصدر ذاته، أن هناك "أولوية قصوى لمسألة الأمن المائي وحقوقها في مياه نهر النيل، باعتبارها قضية مصيرية؛ تستوجب بذل كل الجهود الممكنة للتوصل لاتفاق قانوني مُلزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة".

وفي 1 أكتوبر/ تشرين أول الجاري، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، في تصريحات متلفزة، إن "هناك اتصالات تتم على مستوى الرئاسة الكونغولية (تترأس الاتحاد الإفريقي) لطرح الرؤى بشأن استئناف مفاوضات سد النهضة" المتعثرة منذ شهور.

ومنتصف سبتمبر/أيلول الماضي، اعتمد مجلس الأمن الدولي بيانا رئاسيا بالإجماع "يشجع مصر وإثيوبيا والسودان على استئناف المفاوضات بدعوة من رئيس الاتحاد الإفريقي للانتهاء على وجه السرعة من نص اتفاق ملزم ومقبول بشأن ملء وتشغيل السد خلال فترة زمنية معقولة".