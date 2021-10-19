سوريا تعين مندوبا جديدا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

العالم - سوريا

وعقب مراسم تقديم أوراق الاعتماد بحث السفير عطية مع آرياس آفاق التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مشيراً إلى أن سوريا نفذت كامل التزاماتها بموجب نصوص اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية رغم الظروف الصعبة التي مرت بها سوريا خلال السنوات الماضية وخاصة الحرب الإرهابية والاقتصادية التي تشنها دول معروفة ضدها.

وأكد عطية أن على الأمانة الفنية للمنظمة أن تضطلع بولايتها الفنية التي حددتها اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وأن تكون أمينة على تنفيذ نصوص الاتفاقية بعيداً عن التسييس وازدواجية المعايير.

من جهته شكر آرياس الحكومة السورية على تعيين مندوب دائم لها لدى المنظمة مشيراً إلى حرصه ومعه الأمانة الفنية للمنظمة على تقديم كل أشكال المساعدة والتعاون لإنجاح المهام المكلف بها المندوب الدائم لدى المنظمة.

وأضاف آرياس أنه “سيقوم مع الأمانة الفنية للمنظمة ببذل أقصى الجهود لتحقيق تعاون مثمر وبناء لحل ما تبقى من مسائل عالقة”.

حضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد الدكتور لؤي العوجي نائب المندوب الدائم لدى المنظمة إضافة إلى نائب المدير العام للمنظمة وعدد من رؤساء الأقسام والمديرين في الأمانة الفنية للمنظمة.