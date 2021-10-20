أهالي قرية سورية يعترضون رتلا عسكريا لجيش الاحتلال الأمريكي

العالم-سوريا

وقالت مصادر محلية إن “رتلا مؤلفا من ثلاث مدرعات وسيارة هامر حاول المرور إلى مدينة القامشلي عبر الطريق الدولي بالقرب من القرية، فاعترض الأهالي الرتل ورموه بالحجارة وأجبروه على التراجع”.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة اعتراض أهالي البلدة للرتل العسكري الأمريكي.

وتصدى أهالي قرية حامو بريف القامشلي خلال الأشهر الماضية عدة مرات لأرتال من آليات تابعة لجيش الاحتلال الأمريكي حاولت الدخول إلى القرية أو المرور محاذاتها، وأجبروها بمؤازرة من عناصر الجيش السوري على المغادرة والعودة من حيث أتت.