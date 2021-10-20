القوة الجوية الايرانية تجري غدا مناورات "فدائيو الولاية"

العالم - ايران

واعلنت العلاقات العامة للجيش الايراني في بيان اصدرته بهذا الصدد اليوم الاربعاء بان المراحل الرئيسية والمرحلة العملانية للمناورات العاشرة للاقتدار الجوي "فدائيو الولاية" للقوة الجوية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية ستجري غدا بمشاركة جزء من القدرات الجوية للمرة الاولى بصورة غير متمركزة من قبل جميع قواعد القوة الجوية في البلاد حول محور القواعد الجوية التالية وهي "الشهيد بابائي" في اصفهان (وسط) و"الشهيد فكوري" في تبريز (شمال غرب) و"وحدتي" في دزفول (جنوب غرب) "والشهيد عبدالكريمي" في بندرعباس (جنوب) و"الشهيد ياسيني" في بوشهر (جنوب).

يتبع...