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القوة الجوية الايرانية تجري غدا مناورات "فدائيو الولاية"

القوة الجوية الايرانية تجري غدا مناورات
الأربعاء ٢٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ١١:٢٠ بتوقيت غرينتش

ستجري القوة الجوية التابعة لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية غدا الخميس مناورات الاقتدار الجوي العاشرة بعنوان "فدائيو الولاية" بمشاركة جميع القواعد الجوية في البلاد.

العالم - ايران

واعلنت العلاقات العامة للجيش الايراني في بيان اصدرته بهذا الصدد اليوم الاربعاء بان المراحل الرئيسية والمرحلة العملانية للمناورات العاشرة للاقتدار الجوي "فدائيو الولاية" للقوة الجوية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية ستجري غدا بمشاركة جزء من القدرات الجوية للمرة الاولى بصورة غير متمركزة من قبل جميع قواعد القوة الجوية في البلاد حول محور القواعد الجوية التالية وهي "الشهيد بابائي" في اصفهان (وسط) و"الشهيد فكوري" في تبريز (شمال غرب) و"وحدتي" في دزفول (جنوب غرب) "والشهيد عبدالكريمي" في بندرعباس (جنوب) و"الشهيد ياسيني" في بوشهر (جنوب).

يتبع...

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