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كبير مساعدي الخارجية الإيرانية يلتقي المبعوث القطري إلى سوريا

كبير مساعدي الخارجية الإيرانية يلتقي المبعوث القطري إلى سوريا
الأربعاء ٢٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٧:١٣ بتوقيت غرينتش

إلتقى كبير مساعدي وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية الخاصة "علي أصغر خاجي" اليوم الأربعاء في جنيف، مبعوث دولة قطر الخاص بالشأن السوري.

العالم - إيران

وجرى هذا اللقاء على هامش اجتماع لجنة الدستور السوري الذي تستضيفه مدينة جنيف السويسرية.

ونوه "خاجي" بالمسار الإيجابي للحوار بين الاطراف السوريين؛ معربا عن أمله في التوصل إلى نتائج جيدة خلال الاجتماع السادس للجنة الدستور السوري.

كما لفت إلى رؤية قطر حيال المنطقة؛ متطلعا إلى موقف الدوحة الداعم لعمليات إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا وإعادة إعمار هذا البلد وعودة النازحين السوريين إلى وطنهم الأم.

وحذر كبير مساعدي الخارجية الايرانية، من الظروف الاقتصادية العسيرة التي يعاني منها الشعب السوري على خلفية الحظر والضغوط الخارجية وجائحة كورونا العالمية.

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