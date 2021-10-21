الخميس ٢١ أكتوبر ٢٠٢١
٠٥:٣٤ GMT
فارسی
البث المباشر

مجلس الأمن يطالب بوقف التصعيد في اليمن

مجلس الأمن يطالب بوقف التصعيد في اليمن
الخميس ٢١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٥٨ بتوقيت غرينتش

دعا مجلس الأمن الدولي بالإجماع الى وقف التصعيد في اليمن لمواجهة الخطر المتزايد بحدوث مجاعة واسعة النطاق في البلاد.

العالم - اليمن

وشدد المجلس في بيان على ضرورة وقف التصعيد من قبل جميع الأطراف، بما في ذلك وقف التصعيد في محافظة مأرب ووقف فوري لإطلاق النار في البلاد. كما أدانوا "تجنيد الأطفال، معربين عن "قلقهم البالغ إزاء الحالة الإنسانية الأليمة، بما في ذلك الجوع الذي طال أمده، وتزايد خطر حدوث مجاعة واسعة النطاق، والتي تفاقمت بسبب الحالة الاقتصادية المتردية". ودعا الاعضاء إلى تسهيل دخول سفن الوقود، بشكل منتظم ودون تأخير، إلى ميناء الحديدة".

وفي وقت سابق أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" أن اكثر من عشرة آلاف طفل في اليمن قتلوا وجرحوا منذ بدء العدوان السعودي على البلاد عام الفين وخمسة عشر. وقالت المنظمة إن حصيلة الضحايا الاطفال في اليمن بلغت مستويات مخزية، وشددت على ضرورة وقف العدوان.

روابط ذات صلة

الحوثي يضع شرطا للجهات التي ستتحاور معها حكومة الانقاذ

رئيس جامعة إماراتية يكشف عن "ثورة" قادمة في محافظات جنوب اليمن

اليمن.. أنصار الله تدين التفجير الإجرامي في العاصمة السورية دمشق

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

3 مزايا جديدة قادمة إلى واتساب تحتاج إلى معرفتها

الصدر يحدد مفاصل التيار لاتباعه + وثيقة

مجلس الأمن يطالب بوقف التصعيد في اليمن

سوریا..11 وفاة و392 إصابة جديدة بكورونا

كم دفع بن سلمان لإستحواذ على نادي نيوكاسل؟

رئيس الاركان الايرانية يامل بتطوير التعاون البحري مع روسيا