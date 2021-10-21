مجلس الأمن يطالب بوقف التصعيد في اليمن

العالم - اليمن

وشدد المجلس في بيان على ضرورة وقف التصعيد من قبل جميع الأطراف، بما في ذلك وقف التصعيد في محافظة مأرب ووقف فوري لإطلاق النار في البلاد. كما أدانوا "تجنيد الأطفال، معربين عن "قلقهم البالغ إزاء الحالة الإنسانية الأليمة، بما في ذلك الجوع الذي طال أمده، وتزايد خطر حدوث مجاعة واسعة النطاق، والتي تفاقمت بسبب الحالة الاقتصادية المتردية". ودعا الاعضاء إلى تسهيل دخول سفن الوقود، بشكل منتظم ودون تأخير، إلى ميناء الحديدة".

وفي وقت سابق أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" أن اكثر من عشرة آلاف طفل في اليمن قتلوا وجرحوا منذ بدء العدوان السعودي على البلاد عام الفين وخمسة عشر. وقالت المنظمة إن حصيلة الضحايا الاطفال في اليمن بلغت مستويات مخزية، وشددت على ضرورة وقف العدوان.