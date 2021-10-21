شاهد..شوارع الخرطوم تغصّ بالملايين دعما للحكم المدني

العالم - خاص بالعالم

المحتجون إختاروا يوما له رمزية كبيرة في السودان إذ يصادف ذكرى أول انتفاضة شعبية في البلاد في الحادي والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر عام1964 التي أطاحت بحكم الجنرال ابراهيم عبود ومجلسه العسكري.

مناصرو الحكم المدني أكدوا رفضهم العودة الى الحكم العسكري أو النظام الذي حكم السودان على مدى ثلاثين عاما بقيادة عمر البشير الذي أطيح به تحت ضغط انتفاضة شعبية عارمة في نيسان/أبريل 2019.

وفي وقت ذاته يواصل المعتصمون المطالبون بحكم عسكري اعتصامهم لليوم السادس على التوالي قرب القصر الجمهوري، حيث تزداد المخاوف من حدوث صدامات بين الطرفين على الرغم من دعوات تهدئة أطلقها قادتهما والحكومة خلال الأيام الأخيرة.



ومع تبقي نحو شهر على نقل سلطة رئاسة مجلس السيادة للمدنيين؛ نشبت خلافات حادة بين العسكريين والمدنيين الموجودين في السلطة ما أضعف الدعم الذي يحظى به رئيس الوزراء عبد الله حمدوك والذي وصف الازمة الحالية بانها الاسوأ التي تمر بها البلاد منذ سقوط نظام البشير

وتشهد الخرطوم حراكا دبلوماسيا مكثفا، وتوالت خلال الساعات الماضية ردود الفعل الدولية المنادية باحترام الوثيقة الدستورية التي تحكم البلاد حاليا.

وفي آب/أغسطس عام 2019، وقع العسكريون والمدنيون (ائتلاف قوى الحرية والتغيير) الذين كانوا يقودون الحركة الاحتجاجية، اتفاقا لتقاسم السلطة نص على فترة انتقالية من ثلاث سنوات تم تمديدها لاحقا.

وبموجب الاتفاق، تم تشكيل سلطة تنفيذية من الطرفين، على أن يتم تسليم الحكم لسلطة مدنية إثر انتخابات حرة في نهاية المرحلة الانتقالية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...