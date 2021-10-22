مواقع التواصل الإجتماعي تركز على القمع في أذربيجان

العالم - هاشتاغ

في ملف هاشتاغ الأول اعتقلت السلطات الامنية عددا من الزعماء الدينيين الشيعة بتهم واهية وتطلق سراحهم فيما بعد، اعتقالات اعادت الى الاذهان مسلسل النهج القمعي الذي تتبعه سلطات باكو ضد اي صوت لا يتناغم مع رأي السلطة.

في ملف هاشتاغ الثاني أعلن فصيل "سرايا قاسيون" الإرهابي مسؤوليته عن التفجير الذي استهدف الأربعاء حافلة للجيش السوري في دمشق والذي أسفر عن مقتل اربعة عشر شخصا. وينشط هذا التنظيم الارهابي في مدينة دمشق وريفها وسبق أن تبنى عددا من الهجمات التي استهدفت الجيش السوري والفصائل المتحالفة معه.

في ملف هاشتاغ الثالث يواصل سبعة أسرى، إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، رفضا لاعتقالهم الإداري، وأقدمهم كايد الفسفوس، المضرب منذ 98 يوما. وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لابنة الاسير الفسفوس تطالب فيه المجتمع الدولي التدخل لانقاذ والدها من الموت.

في ملف هاشتاغ الرابع نشر ناشط سعودي على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر الحاخام يعقوب يسرائيل هرتسوغ في السعودية، ورحب الناشط بالحاخام مناديا إياه "أبو ناصر"، موضحا انه في الرياض. بدوره رحب الحاخام بالمواطن السعودي الذي استقبله وشكر الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان.