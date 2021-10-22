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البرلمان اليمني يدين قصف تحالف العدوان لمخازن الأدوية في صنعاء

البرلمان اليمني يدين قصف تحالف العدوان لمخازن الأدوية في صنعاء
الجمعة ٢٢ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:١٧ بتوقيت غرينتش

دان مجلس الشورى اليمني قصف طيران التحالف لمخازن أدوية ومستلزمات طبية، في حي سعوان بالعاصمة صنعاء.

العالم- اليمن

واعتبر مجلس الشورى، في بيان صادر عنه اليوم، هذا الاستهداف جريمة مكتملة الأركان بحق الشعب اليمني المحاصر منذ ما يقارب سبع سنوات، في ظل استمرار منع دخول احتياجات الشعب اليمني ومتطلباته الأساسية من الأدوية والمستلزمات الطبية، وإغلاق مطار صنعاء الدولي أمام الحالات المرضية من قبل التحالف.

واستنكر البيان إصرار دول التحالف في قتل الشعب اليمني، من خلال استهداف مقوّمات الحياة، وفي مقدّمتها القطاع الصحي الذي أصبح مهددا بالشلل التام، نتيجة استمرار الحصار، ومنع دخول المستلزمات الطبية، والأدوية الضرورية، التي قد يؤدي نقصها إلى عجز الأقسام الحيوية في عدد من المستشفيات والمراكز الصحية عن تقديم الخدمات للمواطنين.

ولفت البيان إلى أن استهداف العدوان مخازن الأدوية والأحياء السكنية انتهاك سافر، يؤكد عدم اكتراث دول تحالف العدوان بحياة المدنيين. مشيراً إلى أن هذه الجريمة “تندرج ضمن سلسلة من الجرائم التي يرتكبها العدوان بحق الشعب اليمني منذ سبع سنوات”.

وندد البيان بصمت المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية المعيب، وفي المقدّمة الأمم المتحدة، إزاء جرائم التحالف والحصار والتجويع والقصف، المستمر بشكل يومي على مختلف المدن، والمناطق والمحافظات اليمنية.

وحمّل البيان الأمم المتحدة المسؤولية القانونية والأخلاقية، نتيجة صمتها إزاء الجرائم التي يرتكبها التحالف بحق اليمن أرضاً وإنساناً، وانتهاك سيادته واحتلال أراضيه، وتدمير البنى التحتية ومقدرات البلاد.

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