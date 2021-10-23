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بورما: الأمم المتحدة تحذر من حرب أهلية واسعة النطاق

بورما: الأمم المتحدة تحذر من حرب أهلية واسعة النطاق
السبت ٢٣ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٧:٢٢ بتوقيت غرينتش

حذرت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه، من خطر تصعيد الحرب الأهلية في بورما بعد أن دعت المعارضة السكان إلى حمل السلاح.

العالم- اسيا والباسفيك

وصرحت باشليه أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف "في مواجهة القمع الهائل للحقوق الأساسية، تتنامى حركة مقاومة مسلحة"، مشيرة إلى أن دوا لاشي، رئيس حكومة الوحدة الوطنية بالإنابة التي شكلها نواب سابقون هاربون يعارضون الانقلاب العسكري "دعا إلى انتفاضة مسلحة ضد الجيش في كل أنحاء البلاد".

كما أشارت باشليه إلى تصاعد الاشتباكات المسلحة بين المعارضين والجيش الذي تولى مقاليد الحكم في فبراير/شباط، مقدرة أن "هذه التوجهات المقلقة تشير إلى احتمال اندلاع حرب أهلية أوسع نطاقا". مضيفة "أدعو مجددا كل الجهات المسلحة إلى احترام حقوق الإنسان وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية".

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