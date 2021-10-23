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القبض على كولومبي في جامايكا متهم بالضلوع في اغتيال رئيس هايتي

القبض على كولومبي في جامايكا متهم بالضلوع في اغتيال رئيس هايتي
السبت ٢٣ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٢٣ بتوقيت غرينتش

يُتهم ماريو بالاسيوس بأنه أحد المرتزقة الكولومبيين البالغ عددهم 26، المتهمين بالضلوع في اغتيال مويز في 7 تموز/يوليو في منزله في العاصمة بور او برنس، في هجوم أصيبت خلاله زوجته مارتين بجروح.

العالم- الأميركيتان

وقال قائد شرطة كولومبيا خورخيه فارغاس: "أُبلغنا بإلقاء القبض على السيد بالاسيوس. وما يجري الآن... هو عملية تسليمه إلى هايتي".

وأوضح أن مكتب الانتربول في كينغتسون بجامايكا هو من أبلغه بالأمر.

ولم يُكشف عن أي تفاصيل متعلقة بعملية الاعتقال، ولا عن كيفية وصول بالاسيوس إلى جزيرة جامايكا المجاورة لهايتي.

وبالاسيوس كان مطلوبا بموجب "نشرة حمراء" من الشرطة الدولية (الانتربول).

وقُتل ثلاثة كولومبيين بنيران القوات الهايتية المسلحة خلال تصديها للهجوم، وتم توقيف 18 آخرين إلى جانب مواطنين أميركيين اثنين من أصل هايتي.

وكان فارغاس قد أعلن في وقت سابق إن الكولومبيين الموقوفين قالوا إن الخطة الأساسية كانت تقضي باعتقال مويز وتسليمه لوكالة مكافحة المخدرات الأميركية.

وتعاقدت مع المرتزقة شركة الأمن الفنزويلية "سي تي يو" ومقرها ميامي.

واشتكت الحكومة الكولومبية من سوء معاملة السلطات الهايتية لمواطنيها الموقوفين.

وعمقت عملية الاغتيال أزمة كبيرة أساسا في هايتي التي ترزح تحت انعدام الأمن وتصاعد أعمال العنف وعمليات الخطف من جانب عصابات.

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القبض على كولومبي في جامايكا متهم بالضلوع في اغتيال رئيس هايتي

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