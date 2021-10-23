وزير الدفاع الروسي يرد على نظيرته الالمانية حول تهديد موسكو بالنووي

العالم- روسيا

جاء ذلك في معرض رد شويغو على تصريحات سابقة لوزيرة الدفاع الألمانية أنيغريت كرامب كارنباور التي دعت الناتو لضرورة ردع روسيا باستخدام "التهديد النووي".

وقال شويغو: "على خلفية دعوات لردع روسيا عسكريا، يقوم الناتو باستمرار بحشد قواته إلى حدودنا. يتعين على وزيرة الدفاع الألمانية أن تعرف جيدا كيف سبق أن انتهت مثل هذه التحركات بالنسبة لألمانيا وأوروبا".

وشدد شويغو على أن "الأمن في أوروبا لا يمكن إلا أن يكون شاملا، دون المساس بمصالح روسيا".

وأضاف: "لكن الناتو ليس مستعدا اليوم لحوار متكافئ حول هذه القضية. فضلا عن ذلك، فإن تنفيذ الحلف خطة ردع في أفغانستان انتهى بكارثة يضطر الآن العالم بأسره للتعامل معها".

وكانت كرامب كارينباور قالت تعليقا على تقارير إعلامية تحدثت عن أن الناتو يدرس سيناريوهات ردع إقليمية لمنطقتي البلطيق والبحر الأسود وربما أيضا في المجال الجوي، باستخدام أسلحة نووية، إنه ينبغي للحلف أن يظهر لروسيا بكل وضوح استعداده لاستخدام "مثل هذه الوسائل".