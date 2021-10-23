السبت ٢٣ أكتوبر ٢٠٢١
٠١:٥٣ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو: الجيش السوري يمنع رتلا أمريكيا من عبور طريق 'M4'

السبت ٢٣ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠١:٢٧ بتوقيت غرينتش

منعت قوات الجيش السوري المتمركزة في مدخل القامشلي الغربي على الطريق الدولي M4 رتلا أمريكيا من العبور إلى مدينة القامشلي وأجبره على التراجع.

العالم - سوريا

وقالت مصادر ميدانية لـ"سبوتنيك": "إن ضباط وجنود حاجز الكازية الواقع بالقرب من بلدة دمخية صغيرة جنوب غربي مدينة القامشلي شمالي محافظة الحسكة، منعوا ظهر يوم الخميس 21 أكتوبر، رتلا عسكريا تابعا للجيش الأمريكي من اختراق مناطق سيطرة الدولة السورية على أحد مقاطع الطريق الدولي".

وأضافت المصادر أن الرتل الأمريكي كان مكونا من خمس مدرعات بداخلها مجموعة كبيرة من الجنود الأمريكان، ويسلك الطريق الدولي "M4" مقطع القامشلي- الحسكة، حيث قام أحد ضباط الجيش السوري والجنود باعتراضه ومنعه من إكمال المسير واختراق مواقع سيطرة الدولة السورية.

واظهر مقطع فيديو عملية التصدي والمنع التي قام بها عناصر الحاجز العسكري في الجيش السوري، حيث تراجعت المدرعات الأمريكية وعادت أدراجها إلى مناطق سيطرة "قسد".

روابط ذات صلة

بالصور..مقتل وإصابة وجهاء من "البكارة" على يد "قسد"

تجمع جماهيري حاشد في تل رفعت شمالي سوريا رفضاً للاحتلال التركي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو: الجيش السوري يمنع رتلا أمريكيا من عبور طريق 'M4'

فياض: أحداث الطيونة ليست شارعين تصادما عفويا كما يصورها البعض

عزالدين: المهمة الحقيقة للقوى السياسية تكمُن بالإطاحة بمخطط "حزب القوات"

الصدر يعلق على بيان مجلس الامن بشأن الانتخابات العراقية

رؤية غير مسبوقة لـ"الساعات الأولى" من موت نجم

وزير الدفاع الروسي يرد على نظيرته الالمانية حول تهديد موسكو بالنووي