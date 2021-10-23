بالفيديو: الجيش السوري يمنع رتلا أمريكيا من عبور طريق 'M4'

العالم - سوريا

وقالت مصادر ميدانية لـ"سبوتنيك": "إن ضباط وجنود حاجز الكازية الواقع بالقرب من بلدة دمخية صغيرة جنوب غربي مدينة القامشلي شمالي محافظة الحسكة، منعوا ظهر يوم الخميس 21 أكتوبر، رتلا عسكريا تابعا للجيش الأمريكي من اختراق مناطق سيطرة الدولة السورية على أحد مقاطع الطريق الدولي".

وأضافت المصادر أن الرتل الأمريكي كان مكونا من خمس مدرعات بداخلها مجموعة كبيرة من الجنود الأمريكان، ويسلك الطريق الدولي "M4" مقطع القامشلي- الحسكة، حيث قام أحد ضباط الجيش السوري والجنود باعتراضه ومنعه من إكمال المسير واختراق مواقع سيطرة الدولة السورية.

واظهر مقطع فيديو عملية التصدي والمنع التي قام بها عناصر الحاجز العسكري في الجيش السوري، حيث تراجعت المدرعات الأمريكية وعادت أدراجها إلى مناطق سيطرة "قسد".