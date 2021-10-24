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مقتل شخص وإصابة 7 بإطلاق نار قرب جامعة أمريكية في جورجيا

مقتل شخص وإصابة 7 بإطلاق نار قرب جامعة أمريكية في جورجيا
الأحد ٢٤ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٢:٥٨ بتوقيت غرينتش

قتل شخص وأصيب 7 آخرون بإطلاق نار في حفل قرب جامعة "فورت فالي ستيت" في ولاية جورجيا الأمريكية.

العالم-الامريكيتان

وقال مكتب التحقيقات بولاية جورجيا إن القتيل لم يكن طالبا في الجامعة، وأن جميع المصابين السبعة في حالة مستقرة.

وذكر المتحدث باسم الجامعة ميشيل كلارك مكري أن "شرطة الحرم الجامعي تلقت تقارير تفيد بوقوع إطلاق وأن طلاب الجامعة الذين حضروا الحفل خارج الحرم الجامعي أصيبوا بجروح لا تشكل خطورة على حياتهم".

وأغلقت إدارة الجامعة الحرم الجامعي مؤقتا بعد إطلاق النار، وأعادت فتحه بعد أن قررت شرطة الحرم الجامعي أنه "لا تهديد على الطلاب".

وأفادت وسائل الإعلام المحلية بأن الطبيب الشرعي في مقاطعة بيتش كيري روكس أعلن أن القتيل هو تايلر فرينش، ويبلغ من العمر 27 عاما، ومن سكان بايرون.

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مقتل شخص وإصابة 7 بإطلاق نار قرب جامعة أمريكية في جورجيا

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