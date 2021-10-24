الأحد ٢٤ أكتوبر ٢٠٢١
٠٢:١٢ GMT
فارسی
البث المباشر

زلزال بقوة 6.5 درجات يضرب شمال شرق تايوان!

زلزال بقوة 6.5 درجات يضرب شمال شرق تايوان!
الأحد ٢٤ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠١:٣٧ بتوقيت غرينتش

ضرب زلزال بقوة 6.5 درجات شمال شرق تايوان، اليوم الأحد، فيما قدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قوته بـ 6.2 درجات وقد أفاد سكان عن شعورهم بهزة قوية في العاصمة تايبيه.

العالم - اسيا والباسفيك

وتتبع مكتب الأرصاد الجوية المركزي مركز الزلزال إلى منطقة ييلان في شمال شرق البلاد، وقال إنه ضرب على عمق 67 كيلومترا، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

ولم تسجل أضرار في الحي الذي يقطنه.

وأعقب الزلزال هزة ارتدادية بلغت قوتها 5.4 درجات، وقد علق نظام مترو الأنفاق في تايبيه كإجراء احترازي لأقل من ساعة بقليل قبل استئناف الخدمة.

بدورها، قالت السلطات إنها لا تتوقع حصول أضرار على نطاق واسع لأن الزلزال لم يكن سطحيا.

وأوضح رئيس مركز رصد الزلازل في مكتب الأرصاد الجوية المركزي تشين كوو-تشانج "لا داعي للقلق الشديد". وأضاف "الزلزال عميق وشدته ليست كبيرة... كان من الممكن أن يتسبب في أضرار غير متوقعة لو كان زلزالا سطحيا".

وأفاد مركز عمليات الطوارئ في تايوان عن إصابة امرأة بعدما سقطت عليها صخور.

وتتعرّض تايوان للزلازل بشكل منتظم إذ تقع الجزيرة قرب تقاطع صفيحتين تكتونيتين. وقد تكون الزلازل بهذه القوة قاتلة.

روابط ذات صلة

3 قتلى بزلزال متوسط هز جزيرة بالي الإندونيسية

زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب جزيرة كريت اليونانية

زلزال اليابان.. ارتفاع عدد المصابين إلى 52 شخصا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ائتلاف عالمي لحرية الصحافة يكشف فضائح الإمارات بالتجسس والقرصنة

بالصور.. العتبة العلوية تحتفل بذكرى ولادة النبي (ص)

بدء التصويت في انتخابات فرعية لشغل مقعدين شاغرين بالبرلمان الياباني

ليبيا.. رئيس مفوضية الانتخابات يعلن بدء تسجيل المرشحين في نوفمبر

أول تعليق أردني على توسيع الإستيطان في الضفة الغربية

زلزال بقوة 6.5 درجات يضرب شمال شرق تايوان!