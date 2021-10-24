زلزال بقوة 6.5 درجات يضرب شمال شرق تايوان!

العالم - اسيا والباسفيك

وتتبع مكتب الأرصاد الجوية المركزي مركز الزلزال إلى منطقة ييلان في شمال شرق البلاد، وقال إنه ضرب على عمق 67 كيلومترا، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.



ولم تسجل أضرار في الحي الذي يقطنه.



وأعقب الزلزال هزة ارتدادية بلغت قوتها 5.4 درجات، وقد علق نظام مترو الأنفاق في تايبيه كإجراء احترازي لأقل من ساعة بقليل قبل استئناف الخدمة.



بدورها، قالت السلطات إنها لا تتوقع حصول أضرار على نطاق واسع لأن الزلزال لم يكن سطحيا.



وأوضح رئيس مركز رصد الزلازل في مكتب الأرصاد الجوية المركزي تشين كوو-تشانج "لا داعي للقلق الشديد". وأضاف "الزلزال عميق وشدته ليست كبيرة... كان من الممكن أن يتسبب في أضرار غير متوقعة لو كان زلزالا سطحيا".



وأفاد مركز عمليات الطوارئ في تايوان عن إصابة امرأة بعدما سقطت عليها صخور.



وتتعرّض تايوان للزلازل بشكل منتظم إذ تقع الجزيرة قرب تقاطع صفيحتين تكتونيتين. وقد تكون الزلازل بهذه القوة قاتلة.