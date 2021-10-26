القوات التركية تدفع بتعزيزات عسكرية لدعم مرتزقتها بريف الحسكة

العالم - سوريا

وقالت مصادر أهلية في ريف الحسكة لمراسل سانا إن “تعزيزات عسكرية تابعة للاحتلال التركي شملت آليات ومدرعات وناقلات جند وأسلحة نوعية وإمدادات لوجستية وصلت للإرهابيين في منطقة راس العين وتزامنت هذه التعزيزات مع تحليق مكثف للطيران المسير للاحتلال التركي في أجواء المنطقة على طول الشريط الحدودي”.

وتأتي هذه التطورات مع تصعيد القوات التركية ومرتزقتها الإرهابيين من عدوانهم على القرى في ريف الحسكة حيث اعتدت صباح اليوم على منازل المدنيين في قرى تل شنان وتل كيفجي وتل جمعة بالإضافة إلى قرية الدردارة ما أدى إلى وقوع أضرار مادية كبيرة في المنازل ودمار بعضها بشكل كامل وسط نزوح ما تبقى من الأهالي في المنطقة.