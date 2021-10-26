خرازي يحدد شروط محور المقاومة لانضمام طالبان اليه

العالم - ايران

وقال خرازي اليوم الثلاثاء: إذا اثبتت طالبان من خلال تشكيل حكومة شاملة، انها تلتزم بضمان حقوق الجماعات العرقية والأقليات المختلفة والحفاظ على استقلال البلاد وعدم السماح للقوى الأجنبية بالتدخل والتسللل فان جبهة المقاومة الإسلامية سترحب بها.

وأضاف خرازي، من السابق لأوانه الحدیث بشأن طالبان" لأن سلوك طالبان السابق المتمثل في قتل مختلف الجماعات العرقية الأفغانية والهجوم على القنصلية الإيرانية في مزار الشريف وقتل دبلوماسيين ايرانيين لن يمحى من ذاكرة الشعب الافغاني وكذلك الإيرانيين الذين فقدوا أحباءهم على الرغم من الضمانات التي قدمها كل من قادة والحكومة الباكستانية للمسؤولين الإيرانيين.

وبخصوص الدفاع المقدس (حرب الثماني سنوات المفروضة ضد ايران من جانب نظام صدام البائد في العراق – 1980-1988) : ان التعبئة الشعبية لبلدنا في الحرب المفروضة أظهرت أنه عندما الدافع الشعب عن مبادئه كفریضة دينية يعطيه قوة تجعله قادر على هزيمة الجيوش الأكثر تجهيزًا في المنطقة.

وأشاد خرازي بدور الشهيد الحاج قاسم سليماني في دعم المقاومة الإسلامية بدول أخرى، مضيفا "اليوم نرى ان قوات حزب الله في لبنان وحركتى حماس و الجهاد الإسلامي في فلسطين والحشد الشعبي في العراق والمقاومة الشعبية في سوريا وأنصار الله في اليمن يلعبون دورًا مهمًا في محاربة المعتدين والهيمنة الأجنبية.