الثلاثاء ٢٦ أكتوبر ٢٠٢١
٠٤:٠١ GMT
فارسی
البث المباشر

الجزائر تطلق سراح رجل الأعمال التونسي نبيل القروي وشقيقه

الجزائر تطلق سراح رجل الأعمال التونسي نبيل القروي وشقيقه
الثلاثاء ٢٦ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٣:٣٨ بتوقيت غرينتش

كشفت وسائل إعلام تونسية أن السلطات الجزائرية أفرجت عن رجل الأعمال التونسي نبيل القروي وشقيقه.

العالم - تونس

وأفادت إذاعة "الجوهرة أف أم" التونسية يوم الاثنين بأنه تم إطلاق سراح الأخوين نبيل وغازي القروي الموقوفين في الجزائر مع مواصلة الأبحاث معهما وهما خارج السجن.

وأضافت المصادر ذاتها أنه تم إطلاق سراح بقية الموقوفين معهما في قضية التسلل خلسة إلى التراب الجزائري مع مواصلة التحري في القضية.

وكانت وسائل إعلام تونسية قد كشفت أن السلطات الجزائرية قررت نقل الأخوين نبيل وغازي القروي من سجن قسنطينة إلى سجن الحراش بالعاصمة.

وتمت إحالة ملف قضية الشقيقين القروي من القطب المتخصص بقسنطينة إلى القطب الجزائي المتخصص بالعاصمة، أين سيشرف قاضي التحقيق على استكمال مجريات التحقيق القضائي.

وفي 4 سبتمبر الماضي، أمر قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المتخصص بقسنطينة إيداع نبيل القروي وشقيقه غازي القروي، و4 جزائريين من بينهم امرأة رهن الحبس المؤقت بمؤسسة إعادة التربية.

ويأتي القرار بعد أن أنهت الشرطة القضائية بمدينة تبسة التحقيقات الأولية بخصوص دخول رئيس حزب "قلب تونس" نبيل القروي وشقيقه التراب الجزائري بطريقة غير شرعية.

روابط ذات صلة

الجزائر تعتقل أشخاصا تورطوا بتهريب نبيل القروي من تونس

هل ستسلم الجزائر نبيل القروي الى تونس؟

الجزائر..إيقاف نبيل القروي بمدينة تبسة على الحدود مع تونس

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

زوكربيرغ يكشف عن محاولات لتشويه سمعة "فيسبوك"!

أفغانستان... مظاهرة نسائية في كابل تطالب باحترام حقوق المرأة

بالصور.. مركز أبحاث روسي ينشر أول صورة لمتحور دلتا!

سوريا توقع اتفاقية مع شركة إيرانية لإعادة تأهيل محطة كهرباء محردة

جيش الإحتلال يطلق تدريبا عسكريا مفاجئا يحاكي تنفيذ عمليات ضد غزة

لوكاشينكو: بولندا نشرت دبابات على حدود بيلاروس الغربية 